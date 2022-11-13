Идея получить бытовую розетку на 220 В от автомобильного аккумулятора соблазнительна и кажется вполне реальной. И прибор под названием "инвертор" именно для этого и существует. Но не все так просто.

Устройства для преобразования электрического тока автомобильного стандарта 12 вольт в бытовой формат 220 вольт существуют давно. И использовать их начали тоже не вчера, в первую очередь это были автотуристы. Но мало кто догадывается, в чем действительно главная задача инвертора.

220-вольтные потребители небольшой мощности можно питать от аккумулятора. Но кофеварку, чайник, мультиварку и подобные приборы следует включать, когда работает двигатель и аккумулятору помогает генератор.

Поднять напряжение с 12 вольт до 220 вольт – это еще половина того, что должен сделать инвертор. Кроме того, он должен превратить постоянный ток в переменный. И это очень ответственное дело, ведь если синусоида тока будет далека от идеальной, некоторые потребители заметят “подделку” и откажутся работать. Но об этом мы поговорим ниже.

Читайте также: Автомобильные гаджеты: что можно, а что не стоит подключать в авто

Что может инвертор

Питать электроприборы мощностью не больше мощности инвертора . Производитель инвертора заявляет номинальную мощность (которая отдается в течение длительного времени) и пиковую (кратковременно). Величина пиковой мощности обычно имеет значение при подключении потребителей, имеющих большой стартовый ток – а иногда, например у болгарки, он достигает двухкратного значения против номинального.

Автоматически выключаться при подключении слишком мощного электроприбора. Эту функцию имеют практически все самые популярные инверторы.

Автоматически выключаться в случае, когда потребитель перепутал “плюс” и “минус” при подключении к АКБ.

Самостоятельно охлаждаться с помощью встроенного вентилятора (или двух). Кроме того, это напомнит потребителю о том, что инвертор сам потребляет часть драгоценной энергии из аккумулятора.

Инверторы мощностью до 150 – 200 Вт можно подключать к гнезду прикуривателя, более мощные – к клеммам аккумулятора.

Чего он не может

Питать потребители, имеющие слишком большой пусковой ток. Даже если номинальная мощность, например дрели, не превышает указанную на корпусе инвертора, при старте она может потреблять в несколько раз больше. Не все инверторы прощают такие всплески, многие "уходят в защиту" – выключаются.

Читайте также: Как самостоятельно исправить электрооборудование автомобиля

Питать потребители от аккумулятора так долго, как домашняя розетка. Собственно, ограничение "накладывает" не сам инвертор, а батарея автомобиля – запас энергии даже у больших 70-амперных АКБ не так уж и велик. Иными словами, болгаркой или дрелью можно работать в среднем не более 5 – 15 минут, а строительным феном – считанные минуты (и то, если инвертор не “уйдет в защиту” сразу). Но когда работает двигатель (и генератор), ситуация меняется.

То есть нужно понимать, что если автомобильный инвертор выдает 220 В, это еще не значит, что в него можно включать все без разбора. Мощность и емкость АКБ – два главных ограничения.

Путешественники, привыкшие отдыхать с комфортом, возят с собой мультиварку или микроволновку. Но включать их – особенно мультиварку – лучше на ходу, когда работает генератор.

Что важно при выборе инвертора

Реальная мощность. Производители дешевых инверторов могут обманывать покупателей, завышая характеристики своего детища. Поэтому, если нет уверенности в правдивости этих цифр, а ваш потребитель имеет близкую к ним мощность, лучше приобрести инвертор "с запасом".

Форма синусоиды тока. Она может быть правильной и модифицированной. Модифицированная – это так сказать искусственная, построенная из прямоугольных элементов форма графика тока. Правильная синусоида необходима потребителям с электродвигателями (компрессоры, насосы и т.п.), с трансформатором и электроникой внутри. Лампам, нагревательным элементам и приборам с импульсным источником питания (скажем, ноутбук, телевизор) этот показатель не столь важен.

Она может быть правильной и модифицированной. Модифицированная – это так сказать искусственная, построенная из прямоугольных элементов форма графика тока. Правильная синусоида необходима потребителям с электродвигателями (компрессоры, насосы и т.п.), с трансформатором и электроникой внутри. Лампам, нагревательным элементам и приборам с импульсным источником питания (скажем, ноутбук, телевизор) этот показатель не столь важен. Защита от перегрузки и переполюсовки. Перегрузка может произойти неожиданно при пользовании подключенным к преобразователю электроприбором. Например, при запуске болгарки или когда у дрели “закусило” сверло. Если автоматической защиты нет, инвертор может выйти из строя.

и переполюсовки. Перегрузка может произойти неожиданно при пользовании подключенным к преобразователю электроприбором. Например, при запуске болгарки или когда у дрели “закусило” сверло. Если автоматической защиты нет, инвертор может выйти из строя. Мощность порта USB. Почему-то во многих инверторах, производители которых гордятся наличием разъема USB, его ток ограничен 1 ампером. В то время как многим нынешним смартфонам для зарядки нужно больше.

На самом деле инвертор – для машины вещь необязательная, ведь большинство наших гаджетов можно питать от 12 вольт. Другое дело – дома во время веерных отключений света.

Рекомендация "Авто 24"

Собираясь купить инвертор 12/220 В для автомобиля или для использования дома, подумайте насколько он вам нужен вообще. Да, у него большой список преимуществ, но не факт, что все они будут вами востребованы. Ведь большая часть устройств, которыми мы пользуемся в повседневной жизни (LED-лампы, ноутбуки, зарядки), имеют на самом деле питание не 220 вольт, а 5, 6, 9, 12 или 19 вольт. Так может выгоднее будет (с точки зрения финансов и внутренних потерь энергии на преобразование) приобрести несколько мелких адаптеров с 12 вольт до нужного вам напряжения? А для мало-мальски знакомых с электричеством людей на рынках продается еще такая штука, как понижающий стабилизатор напряжения.

Читайте также Как устроить энергоснабжение квартиры от автомобильного аккумулятора