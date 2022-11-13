Ідея отримати побутову розетку на 220 В від автомобільного акумулятора спокуслива і здається цілком реальною. І прилади під назвою "інвертор" саме для цього і існують. Але не все так просто.

Пристрої для перетворення електроструму автомобільного стандарту 12 вольт в побутовий формат 220 вольт існують давно. І використовувати ь їх почали теж не учора, в першу чергу це автотуристи. Але мало хто здогадується, у чому насправді головне завдання інвертора.

220-вольтні споживачі невеликої потужності можна живити суто від акумулятора. Але кавоварку, чайник, мультиварку та подібні прилади треба вмикати, коли працює двигун і акумулятору допомагає генератор.

Підняти напругу з 12-ти вольт до 220-ти – це ще половина того, що повинен зробити інвертор. Крім того, він має перетворити постійний струм на перемінний. І це дуже відповідальна справа, адже якщо синусоїда струму буде далека від ідеальної, деякі споживачі помітять “підробку” і відмовляться працювати. Але про це ми поговоримо нижче.

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Що може інвертор

Те, що автомобільний інвертор видає 220 В, ще не значить, що в нього можна вмикати все без розбору. Потужність та ємність АКБ – головне обмеження.

Живити електроприлади потужністю не більше, ніж потужність інвертора. Виробник заявляє потужність номінальну (яка віддається протягом тривалого часу) та пікову (короткочасно). Величина пікової потужності зазвичай має значення при підключенні споживачів, що мають великий стартовий струм – а він іноді, наприклад, у “болгарки”, сягає двократного значення проти номінального.

Автоматично вимикатися у випадку підключення надто потужного електроприладу. Цю функцію мають практично усі найпопулярніші інвертори.

Автоматично вимикатися у випадку, коли споживач переплутав “плюс” і “мінус” при підключенні до АКБ.

Самостійно охолоджуватися за допомогою вбудованого вентилятора (або двох). Крім іншого, це нагадає споживачеві про те, що інвертор сам споживає частину дорогоцінної енергії з акумулятора.

Інвертори потужністю до 150 – 200 Вт можна підключати до гнізда підкурювача, більш потужні – напряму до клем акумулятора.

Чого він не може

Живити споживачі, які мають надто великий пусковий струм. Навіть якщо номінальна потужність, наприклад, дрилі не перевищує зазначену на корпусі інвертора, при старті вона може споживати у кілька разів більше. Не всі інвертори прощають такі сплески, багато які “йдуть у захист” – вимикаються.

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Живити споживачі від акумулятора так довго, як домашня розетка. Власне, обмеження “накладає” не сам інвертор, а батарея автомобіля – запас енергії навіть у великих 70-амперних АКБ не такий вже і великий. Інакше кажучи, болгаркою чи дрилю можна працювати в середньому не більше 5 – 15 хвилин, а будівельним феном – лічені хвилини, та й те, якщо інвертор не “піде у захист” відразу. Але коли працює двигун (і генератор), ситуація міняється.

Мандрівники, які звикли відпочивати з комфортом, возять з собою мультиварку або мікрохвильовку. Але вмикати їх – особливо мультиварку – краще на ходу, коли працює генератор.

Що важливо при виборі інвертора

Реальна потужність. Виробники найдешевших інверторів можуть обманювати покупців, завищуючи характеристики свого дітища. Тому, якщо немає впевненості у правдивості заявленої потужності інвертора, а ваш споживач за потужністю близькій до неї, краще придбати інвертор “з запасом”.

Форма синусоїди струму. Вона може бути правильна та модифікована. Модифікована – це, так би мовити, штучна, побудована з прямокутних елементів форма графіку струму. Правильна синусоїда потрібна споживачам з електродвигунами (компресори, насоси тощо), трансформатором та електронікою всередині. Лампам, нагрівальним елементам та приладам з імпульсним джерелом живлення (скажімо, ноутбук, телевізор) цей показник не такий важливий.

Вона може бути правильна та модифікована. Модифікована – це, так би мовити, штучна, побудована з прямокутних елементів форма графіку струму. Правильна синусоїда потрібна споживачам з електродвигунами (компресори, насоси тощо), трансформатором та електронікою всередині. Лампам, нагрівальним елементам та приладам з імпульсним джерелом живлення (скажімо, ноутбук, телевізор) цей показник не такий важливий. Захист від перевантаження та переполюсовки. Перевантаження може статися несподівано, під час користування підключеним до перетворювача електроприладом. Наприклад, при запуску “болгарки” чи коли у дрилі “закусило” свердло. Якщо автоматичного захисту немає, інвертор може вийти з ладу.

та переполюсовки. Перевантаження може статися несподівано, під час користування підключеним до перетворювача електроприладом. Наприклад, при запуску “болгарки” чи коли у дрилі “закусило” свердло. Якщо автоматичного захисту немає, інвертор може вийти з ладу. Потужність USB-порту. Чомусь у багатьох інверторах, виробники яких пишаються наявністю гнізда USB, його струм обмежений 1 ампером. У той час як багатьом нинішнім смартфонам для зарядки потрібно більше.

Насправді інвертор для машини – річ необов’язкова, адже більшість наших гаджетів можна живити від 12 В. Інша справа – вдома під час віялових відключень світла.

Рекомендація “Авто 24”

Збираючись купити інвертор 12/220 В для автомобіля або для використання вдома, подумайте про те, наскільки взагалі він вам потрібен. Так, у нього великий перелік вигод, але не факт, що всі вони будуть вами затребувані. Адже велика частина пристроїв, якими ми користуємося у повсякденні (LED-лампи, ноутбуки, зарядки), має насправді живлення не 220 вольт, а 5, 6, 9, 12 або 19 вольт. То може вигідніше буде (з точки зору фінансів та внутрішніх втрат енергії на перетворювання) придбати кілька дрібних адаптерів з 12 вольт до потрібної вам напруги? А для хоч трохи знайомих з електрикою людей на ринках продається ще така штука, як знижувальний стабілізатор напруги.

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