В заголовке - вопрос, не понятный тем, кто никогда не садился за руль машины "на механике". Порадуемся за них – а для остальных предлагаем несколько подсказок из богатого опыта тест-пилотов Авто24.

Навыки управления механической трансмиссией, полученные водителем во время обучения в автошколе, обычно настолько прочны, что во время пересаживания на машину с АКП приходится действительно переучиваться. И дело здесь не только в риске что-то поломать при попытке ручного переключения передачи в “автомате”, но и в настоящей угрозе для безопасности движения.

Автоматическая трансмиссия – это удобство управления. Но пользоваться ею надо учиться

Самая страшная ошибка

Дело в том, что типичная ошибка водителя в таком случае – попытка на ходу нажать педаль сцепления. Но вместо отсутствующей педали нога чаще всего попадает на широкую и удобную тормозную педаль – в результате чего машина останавливается как вкопанная. Если такое случается в потоке транспорта, это приводит к аварийной ситуации: не каждый водитель, следующий сзади, успеет среагировать и остановиться.

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Но и на свободной дороге такая попытка “переключиться” может завершиться неприятностями – кто-то из пассажиров (а не дай Бог, в салоне будет ребенок!) может удариться в лобовое стекло или переднее сиденье.

Если по ошибке нажать тормоз вместо сцепления, машина резко затормозит, что может привести к ДТП. Виновным будет сам неопытный водитель

Как научиться ездить на машине с АКП

Для начала разберитесь с алгоритмом взаимодействия органов управления: замка зажигания, тормозной педали и селектора трансмиссии. Например, на таких авто как правило селектор коробки нельзя переместить из положения P без нажатой педали тормоза или при неработающем двигателе. Бывает, что ключ из замка не вытягивается, пока вы не поставите селектор на “паркинг”.

Во время движения, особенно в первых поездках, держите левую ногу подобранной под сиденье. Таким образом она будет удалена от фантомной педали сцепления – а на самом деле от тормозной педали. Для управления акселератором и тормозами вам достаточно правой ноги.

Чтобы освоить управление машиной с АКП, не надо избавляться от навыков езды "на механике": придется создать в подсознании две модели управления: для МКП и для АКП

Заучите место на щитке приборов, где расположен показатель включенного режима АКП, и следите за ним во время манипуляций с селектором.

Не имейте привычки во время остановок на светофоре и перекрестке переводить селектор в положение N или P. Во-первых, это не имеет смысла с технической точки зрения, а во-вторых, вы можете случайно включить заднюю передачу и ударить того, кто стоит позади вас.

Заранее отработайте движение машины с АКП на малой скорости – в пробке, при парковке, заезде в гараж. Чаще всего это очень просто: при положении селектора D или R вы убираете правую ногу с акселератора и переносите ее на тормозную педаль, понемногу сдерживая ей машину, которая самостоятельно трогается с места и медленно ползет.

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Потренируйтесь правильно пользоваться режимом кик-даун для максимально быстрого ускорения. Ведь некоторые водители не сразу понимают, что акселератор можно "продавить" до самого пола, преодолевая сопротивление специального “барьера” внизу хода педали.

Избавьтесь от привычки "играть" с акселератором в режиме D, все действия с этой педалью должны быть четкими, без резких кратковременных изменений – если ускорение, то уверенное, без перерывов, если накат, то без подгазовок. Иначе электроника управления АКП может не понять ваших намерений и будет зря переключаться вверх или вниз.

Выясните, как лучше с вашим силовым агрегатом выполнять торможение двигателем. Иногда для этого приходится переходить на ручной режим трансмиссии и принудительно включать одну из нижних передач, а в некоторых авто определенное тормозное усилие достигается уже при простом сбросе газа в режиме D. Торможение двигателем обязательно понадобится вам в горах и зимой.

Относительно зимы – вам лучше заранее разобраться, как включается зимний режим АКП для того, чтобы тронуться на скользкой поверхности, как эффективнее и безопаснее для коробки буксовать в снегу и тому подобное.

В большинстве современных АКП режимы ограничения переключения типа W, L, 1 и 2 для сложных условий движения заменены ручным режимом: выбирай передачу сам

Что будет, если на “автомате” поехать, как "на механике"?

На самом деле, конструкторы автоматических трансмиссий применяют серьезные меры, чтобы не допустить насилия над коробкой-автоматом и соединенным с ней двигателем. Упомянутая в начале статьи ошибка с попыткой выжать сцепление – вероятно, единственная неприятность, которую водитель может создать по собственной неосторожности.

Современные трансмиссии обычно имеют блокировку от включения заднего хода при движении вперед, от перегрузки двигателя чрезмерно высокими или слишком низкими оборотами в ручном режиме “автомата”. Разве что советуем быть внимательнее при переходе с автоматического режима в режим Manual во время движения – чтобы не получилось, что вы по неосторожности установили слишком высокую или слишком низкую передачу. Ничего страшного при этом не произойдет, но двигатель и коробка могут подвергнуться нежелательным ударным нагрузкам.

Сломать современную АКП из-за некорректных действий трудно: в селекторе предусмотрено несколько блокировок от ошибочных манипуляций

Рекомендация Авто24

Машина “на автомате” отнюдь не означает, что на полном “автомате” должен быть и ее водитель. Садясь за руль, нельзя расслабляться настолько, чтобы забывать о количестве педалей и типе трансмиссии. Отметим, что для внимательного водителя вполне реально в течение дня несколько раз пересаживаться с машины с АКП на чистую "механику" и наоборот – и без случаев перепутанных педалей. Имейте в виду, что никакая, даже самая комфортная в мире машина не дает водителю права на ошибку.

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