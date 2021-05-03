У заголовку – питання, не зрозуміле тим, хто ніколи не сідав за кермо машини "на механіці". Порадіймо за них – а для решти пропонуємо кілька підказок з власного досвіду тест-пілотів Авто24.

Навички управління механічною трансмісією, отримані водієм під час навчання в автошколі, зазвичай настільки міцні, що під час пересідання на машину з АКП доводиться справді перенавчатися. І справа тут не лише у ризику щось поламати під час спроби ручного перемикання передачі в “автоматі”, а й у справжній загрозі для безпеки руху.

Автоматична трансмісія – це зручність управління. Але користуватися нею треба вчитися

Найстрашніша помилка

Справа у тому, що найтиповіша помилка водія у такому випадку – спроба натиснути педаль зчеплення. Але замість відсутньої педалі нога найчастіше потрапляє на широку і зручну гальмівну педаль – внаслідок чого машина стає як вкопана. Якщо таке трапляється у потоці транспорту, це призводить до аварійної ситуації: не кожен водій, що прямує ззаду, встигне зреагувати та зупинитися.

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Але й на вільній дорозі така спроба “переключитися” може завершитися неприємнотями – хтось з пасажирів (а не дай Боже, в салоні буде дитина!) може вдаритися в лобове скло або переднє сидіння.

Якщо помилково натиснути гальма замість зчеплення, машина різко загальмує, що може призвести до ДТП. Винним буде сам недосвідчений водій

Як навчитися їздити на машині з АКП

Для початку розберіться з алгоритмом взаємодії органів керування: замка запалювання, гальмівної педалі та селектора трансмісії. Наприклад, на таких авто, як правило, селектор коробки не можна перемістити з положення P без натиснутої педалі гальм або при непрацюючому двигуні. Буває, що ключ із замка не витягується, доки ви не поставите селектор на “паркінг”.

Під час руху, особливо у перших поїздках, тримайте ліву ногу підібраною під сидіння. Таким чином вона буде віддалена від фантомної педалі зчеплення – а насправді від гальмівної педалі. Для управління акселератором та гальмами вам достатньо правої ноги.

Щоб опанувати керування машиною з АКП, не треба позбуватися навичок їзди “на механіці”: доведеться створити в підсвідомості дві моделі управління: для МКП і для АКП

Завчіть місце на щитку приладів, де розташований показник увімкненого режиму АКП, і слідкуйте за ним під час маніпуляцій із селектором.

Не майте звички під час зупинок на світлофорі та у перехресть переводити селектор в положення N чи P. По-перше, це не має сенсу з технічної точки зору, а по друге, ви можете випадково увімкнути задню передачу і вдарити того, хто стоїть позаду вас.

Заздалегідь відпрацюйте рух машини з АКП на малій швидкості – у пробці, при паркуванні, заїзді в гараж. Найчастіше це дуже просто: при положенні селектора D або R ви прибираєте праву ногу з акселератора і переносите її на гальмівну педаль, потроху стримуючи нею машину, яка самотужки рухається з місця і поволі повзе.

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Потренуйтеся правильно користуватися режимом “кік-даун” для максимально швидкого прискорення. Адже деякі водії не відразу розуміють, що акселератор можна “протиснути” до самої підлоги, долаючи опір спеціального “бар’єру” внизу ходу педалі.

Позбудьтеся звички “гратися” з акселератором в режимі D, усі дії з цією педаллю мають бути чіткими, без різких короткочасних змін – якщо прискорення, то впевнене, без перерв, якщо накат, то без підгазовок. Інакше електроніка управління АКП може не зрозуміти ваших намірів і буде даремно перемикатися вгору або вниз.

З’ясуйте, як найкраще із вашим силовим агрегатом виконувати гальмування двигуном. Іноді для цього доводиться переходити в ручний режим трансмісії й примусово вмикати одну з нижніх передач, а в деяких авто певне гальмівне зусилля досягається вже при простому скиданні газу в режимі D. Гальмування двигуном обов’язково знадобиться вам в горах та взимку.

Щодо зими – вам буде краще заздалегідь розібратися, як вмикається зимовий режим АКП для рушання на слизький поверхні, як ефективніше та безпечніше для коробки буксувати в снігу тощо.

У більшості сучасних АКП режими обмеження перемиканнь типу W, L, 1 та 2 для складних умов руху замінені на ручний режим: вибирай передачу сам

Що буде, якщо на “автоматі” поїхати, як “на механіці”?

Насправді, конструктори автоматичних трансмісій вживають серйозних заходів, аби не допустити насильства над коробкою-автоматом та з’єднаним із нею двигуном. Згадана на початку статті помилка зі спробою натиснути зчеплення – певно, єдина неприємність, яку водій може створити через власну необережність.

Сучасні трансмісії зазвичай мають блокування від увімкнення заднього ходу при русі вперед, від перевантаження двигуна надмірно високими або надто низькими обертами в ручному режимі “автомата”. Хіба що радимо бути уважніше при переході з автоматичного режиму в режим Manual під час руху – що не вийшло, що ви через необережність встановили надто високу або надто низьку передачу. Нічого страшного при цьому не станеться, але двигун и коробка можуть зазнати небажаних ударних навантажень.

Зламати сучасну АКП через некоректні дії важко: в селекторі передбачено кілька блокувань від небезпечних помилкових маніпуляцій

Рекомендація Авто24

Машина “на автоматі” аж ніяк не означає, що на повному “автоматі” має бути і її водій. Сідаючи за кермо, не можна розслаблятися настільки, щоб забувати про кількість педалей та тип трансмісії. Зазначимо, що для уважного водія цілком реально протягом дня кілька разів пересідати з машини з АКП на чисту “механіку” і навпаки – і без жодного випадку переплутаних педалей. Тож ніяка, навіть найкомфортніша у світі машина не дає водієві права на помилку.

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