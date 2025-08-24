Как правильно соблюдать дистанцию на трассе: золотое правило

ФОТО: Марцин Стемпень Wyborcza.pl|
Volkswagen впереди слишком близко и здесь точно три секунды запаса лишними не были бы
Водителей часто раздражает то, что другие едут слишком медленно. По этой причине они сокращают дистанцию, рассчитывая ехать быстрее. Но быстрее не получится!
Вот тут и вылезает боком главная ошибка – резкое торможение и дальше уже слышится классическое "гуп" с обязательным скрежетом по металлу.
Как советуют эксперты moto.pl, во избежание таких инцидентов следует придерживаться правила трех секунд. В Польше это считается едва ли не основным фактором безопасного движения. Выехал на трассу – имей 3 секунды в запасе.
О секундах с уважением
Научно доказано, что среднее время реакции водителя составляет около 1 секунды. Даже у опытных рулевых быстрее отнюдь не будет – такая особенность оценки ситуации человеком.
Далее стоит учитывать, что тормоза также срабатывают не сразу. Пока нога давит на педаль, а система срабатывает – также проходит секунда. А еще есть тормозной путь, потому что машина от экстренных действий на месте сразу не замрет.
Именно по этим причинам рекомендуется придерживаться правила трех секунд.
Во-первых, следует держать дистанцию таким образом, чтобы между транспортным средством впереди в случае необходимости был запас по времени не менее 3 секунд.
Во-вторых, это – неофициальное требование. Это правило не имеет юридической силы, но в статье 19 Закона о дорожном движении есть положение о соблюдении дистанции.
Как секунды конвертируются в штрафы
Именно это следует иметь в виду и неукоснительно соблюдать требования. Правило трех секунд работает в любых условиях, но в дождь, туман и т.д. стоит увеличить временной промежуток и, соответственно, дистанцию.
Согласитесь, "ездить на бампере" – это не только риск попасть в беду со всеми последствиями ДТП, но и еще высокий штраф. Кстати, в Польше за это полиция может наказать штрафом в 300-500 злотых (3 377 - 5 628 грн) и 6 штрафными баллами.
Там в случае столкновения транспортных средств виновником обычно считается водитель, который въехал в бампер автомобиля впереди. Даже если тот водитель будет пьян, от ответственности водителя автомобиля позади это не спасает – будет отвечать.
Дистанция имеет собственную формулу
В Польше водитель транспортного средства при движении по автомагистралям обязан соблюдать безопасное расстояние относительно транспортного средства, движущегося впереди в этой же полосе. Это расстояние измеряется величиной в метрах и должно составлять не менее половины числа от скорости управляемого автомобиля.
На практике это выглядит так. При движении со скоростью 140 км/ч расстояние до впереди идущего автомобиля должно составлять 70 м, при 120 км/ч – 60 м, при 100 км/ч – 50 м и так далее.
Это про те самые три секунды, но уже на языке инфографики про дистанцию и скорость. Инфографика: voditeli.pl
Разумеется, есть исключение из правила, но оно касается обгона. Поэтому водители, которые выполняют этот маневр, не обязаны придерживаться такой минимальной дистанции. И к тому же следует учесть, что обычно обгон осуществляется по соседней полосе.