Как правильно соблюдать дистанцию на трассе: золотое правило

Водителей часто раздражает то, что другие едут слишком медленно. По этой причине они сокращают дистанцию, рассчитывая ехать быстрее. Но быстрее не получится!

Вот тут и вылезает боком главная ошибка – резкое торможение и дальше уже слышится классическое "гуп" с обязательным скрежетом по металлу.

Читайте также Какой знак свидетельствует об измерении средней скорости на участке дороги

Как советуют эксперты moto.pl, во избежание таких инцидентов следует придерживаться правила трех секунд. В Польше это считается едва ли не основным фактором безопасного движения. Выехал на трассу – имей 3 секунды в запасе.

О секундах с уважением

Научно доказано, что среднее время реакции водителя составляет около 1 секунды. Даже у опытных рулевых быстрее отнюдь не будет – такая особенность оценки ситуации человеком.

Далее стоит учитывать, что тормоза также срабатывают не сразу. Пока нога давит на педаль, а система срабатывает – также проходит секунда. А еще есть тормозной путь, потому что машина от экстренных действий на месте сразу не замрет.

Именно по этим причинам рекомендуется придерживаться правила трех секунд.

Во-первых, следует держать дистанцию таким образом, чтобы между транспортным средством впереди в случае необходимости был запас по времени не менее 3 секунд.

Читайте также Блогер летел по столичному шоссе на BMW со скоростью 390 км/ч: видео

Во-вторых, это – неофициальное требование. Это правило не имеет юридической силы, но в статье 19 Закона о дорожном движении есть положение о соблюдении дистанции.

Как секунды конвертируются в штрафы

Именно это следует иметь в виду и неукоснительно соблюдать требования. Правило трех секунд работает в любых условиях, но в дождь, туман и т.д. стоит увеличить временной промежуток и, соответственно, дистанцию.

Читайте также Всемирный банк выступил за скорость на трассах не более 100 км/ч

Согласитесь, "ездить на бампере" – это не только риск попасть в беду со всеми последствиями ДТП, но и еще высокий штраф. Кстати, в Польше за это полиция может наказать штрафом в 300-500 злотых (3 377 - 5 628 грн) и 6 штрафными баллами.

Там в случае столкновения транспортных средств виновником обычно считается водитель, который въехал в бампер автомобиля впереди. Даже если тот водитель будет пьян, от ответственности водителя автомобиля позади это не спасает – будет отвечать.

Дистанция имеет собственную формулу

В Польше водитель транспортного средства при движении по автомагистралям обязан соблюдать безопасное расстояние относительно транспортного средства, движущегося впереди в этой же полосе. Это расстояние измеряется величиной в метрах и должно составлять не менее половины числа от скорости управляемого автомобиля.

На практике это выглядит так. При движении со скоростью 140 км/ч расстояние до впереди идущего автомобиля должно составлять 70 м, при 120 км/ч – 60 м, при 100 км/ч – 50 м и так далее.

Это про те самые три секунды, но уже на языке инфографики про дистанцию и скорость. Инфографика: voditeli.pl

Разумеется, есть исключение из правила, но оно касается обгона. Поэтому водители, которые выполняют этот маневр, не обязаны придерживаться такой минимальной дистанции. И к тому же следует учесть, что обычно обгон осуществляется по соседней полосе.