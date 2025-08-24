Як правильно дотримуватись дистанції на трасі: золоте правило

Водіїв часто дратує те, що інші їдуть занадто повільно. З цієї причини вони скорочують дистанцію, розраховуючи їхати швидше. Але швидше не вийде!

Ось тут і вилізає боком головна помилка – різке гальмування і далі вже чується класичне "гуп" з обов’язковим скреготом по металу.

Читайте також Який знак свідчить про вимірювання середньої швидкості на ділянці дороги

Як радять експерти moto.pl, для уникнення таких інцидентів варто дотримуватися правила трьох секунд. У Польщі це вважається чи не основним чинником безпечного руху. Виїхав на трасу – май 3 секунди в запасі.

Про секунди з повагою

Науково доведено, що середній час реакції водія становить близько 1 секунди. Навіть у досвідчених керманичів швидше аж ніяк не буде – така особливість оцінки ситуації людиною.

Далі варто враховувати, що гальма також спрацьовують не відразу. Поки нога тисне на педаль, а система спрацьовує – також проходить секунда. А ще ж є гальмівний шлях, бо машина від екстрених дій на місці відразу аж ніяк не замре.

Саме з цих причин рекомендується дотримуватися правила трьох секунд.

По-перше, слід тримати дистанцію таким чином, щоб між транспортним засобом попереду у разі необхідності був запас по часу не менше 3 секунд.

Читайте також Блогер летів по столичному шосе на BMW зі швидкістю 390 км/год: відео

По-друге, це – неофіційна вимога. Це правило не має юридичної сили, але у статті 19 Закону про дорожній рух є положення про дотримання дистанції.

Як секунди конвертуються у штрафи

Саме це слід мати на увазі й неухильно дотримуватися вимог. Правило трьох секунд працює в будь-яких умовах, але в дощ, туман тощо варто збільшити часовий проміжок та, відповідно, дистанцію.

Читайте також Світовий банк виступив за швидкість на трасах не більше 100 км/год

Погодьтеся, "їздити на бампері" – це не лише ризик втрапити в халепу з усіма наслідками ДТП, але й ще високий штраф. До речі, у Польщі за це поліція може покарати штрафом у 300-500 злотих (3 377 - 5 628 грн) та 6 штрафними балами.

Там у випадку зіткнення транспортних засобів винуватцем зазвичай вважається водій, який в'їхав у бампер автомобіля попереду. Навіть за умови що той водій буде п’яний, від відповідальності водія автомобіля позаду це аж ніяк не рятує – відповідатиме.

Дистанція має власну формулу

У Польщі водій транспортного засобу при русі автомагістралями зобов'язаний дотримуватися безпечної відстані відносно транспортного засобу, що рухається попереду у цій же смузі. Ця відстань вимірюється величиною у метрах і повинна становити не менше половини числа від швидкості керованого автомобіля.

На практиці це виглядає так. При русі зі швидкістю 140 км/год відстань до автомобіля, що йде попереду, повинна становити 70 м, при 120 км/год – 60 м, при 100 км/год – 50 м і так далі.

Це про ті самі три секунди, але вже мовою інфографіки про дистанцію та швидкість. Інфографіка: voditeli.pl

Зрозуміло, є виняток із правила, але він стосується обгону. Тому водії, які виконують цей маневр, не зобов'язані дотримуватись такої мінімальної дистанції. Й до того ж слід врахувати, що зазвичай обгін здійснюється сусідньою смугою.