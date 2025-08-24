Як правильно дотримуватись дистанції на трасі: золоте правило

ФОТО: Марцін Стемпень Wyborcza.pl|
Volkswagen попереду надто близько і тут точно три секунди запасу зайвими не були б
Водіїв часто дратує те, що інші їдуть занадто повільно. З цієї причини вони скорочують дистанцію, розраховуючи їхати швидше. Але швидше не вийде!
Ось тут і вилізає боком головна помилка – різке гальмування і далі вже чується класичне "гуп" з обов’язковим скреготом по металу.
Як радять експерти moto.pl, для уникнення таких інцидентів варто дотримуватися правила трьох секунд. У Польщі це вважається чи не основним чинником безпечного руху. Виїхав на трасу – май 3 секунди в запасі.
Про секунди з повагою
Науково доведено, що середній час реакції водія становить близько 1 секунди. Навіть у досвідчених керманичів швидше аж ніяк не буде – така особливість оцінки ситуації людиною.
Далі варто враховувати, що гальма також спрацьовують не відразу. Поки нога тисне на педаль, а система спрацьовує – також проходить секунда. А ще ж є гальмівний шлях, бо машина від екстрених дій на місці відразу аж ніяк не замре.
Саме з цих причин рекомендується дотримуватися правила трьох секунд.
По-перше, слід тримати дистанцію таким чином, щоб між транспортним засобом попереду у разі необхідності був запас по часу не менше 3 секунд.
По-друге, це – неофіційна вимога. Це правило не має юридичної сили, але у статті 19 Закону про дорожній рух є положення про дотримання дистанції.
Як секунди конвертуються у штрафи
Саме це слід мати на увазі й неухильно дотримуватися вимог. Правило трьох секунд працює в будь-яких умовах, але в дощ, туман тощо варто збільшити часовий проміжок та, відповідно, дистанцію.
Погодьтеся, "їздити на бампері" – це не лише ризик втрапити в халепу з усіма наслідками ДТП, але й ще високий штраф. До речі, у Польщі за це поліція може покарати штрафом у 300-500 злотих (3 377 - 5 628 грн) та 6 штрафними балами.
Там у випадку зіткнення транспортних засобів винуватцем зазвичай вважається водій, який в'їхав у бампер автомобіля попереду. Навіть за умови що той водій буде п’яний, від відповідальності водія автомобіля позаду це аж ніяк не рятує – відповідатиме.
Дистанція має власну формулу
У Польщі водій транспортного засобу при русі автомагістралями зобов'язаний дотримуватися безпечної відстані відносно транспортного засобу, що рухається попереду у цій же смузі. Ця відстань вимірюється величиною у метрах і повинна становити не менше половини числа від швидкості керованого автомобіля.
На практиці це виглядає так. При русі зі швидкістю 140 км/год відстань до автомобіля, що йде попереду, повинна становити 70 м, при 120 км/год – 60 м, при 100 км/год – 50 м і так далі.
Це про ті самі три секунди, але вже мовою інфографіки про дистанцію та швидкість. Інфографіка: voditeli.pl
Зрозуміло, є виняток із правила, але він стосується обгону. Тому водії, які виконують цей маневр, не зобов'язані дотримуватись такої мінімальної дистанції. Й до того ж слід врахувати, що зазвичай обгін здійснюється сусідньою смугою.