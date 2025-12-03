Украинский производитель коммунальной техники увеличит локализацию

Новый цех начнет производить автомобильные рамы. Его площадь будет достигать 3000 кв. м и это позволит довести уровень локализации коммунальной и другой специальной техники до рекордных 75%.

Как сообщил на своей ФБ-странице заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, старт производства автомобильных рам запланирован на середину 2026 года.

Локализацию завод еще больше удвоит

С появлением нового производственного подразделения "Будшляхмаш" более чем в два раза превзойдет требования к локализации, выдвигаемые при публичных закупках.

Пока мосты БШМ везет из-за границы, но со временем и этот агрегат будет производить на своих мощностях. Фото: Дмитрий Кисилевский, Facebook

Сейчас при публичных закупках техники обязательная украинская доля должна быть не менее 25%. В 2026-м этот сегмент вырастет до 30%, но БШМ уже с середины следующего года будет иметь упомянутые 75%.

Степень локализации производства должна равняться или превышать:

в 2022 году – 10 процентов;

в 2023 году – 15 процентов;

в 2024 году – 20 процентов;

в 2025 году – 25 процентов;

в 2026 году – 30 процентов;

в 2027 году – 35 процентов;

с 2028 года – 40 процентов.

БШМ готов работать по новым стандартам

На сегодня средний уровень локализации техники с маркировкой "Будшляхмаша" составляет 40-60%. Для украинского производства это довольно высокий показатель, что гарантированно соответствует статусу "Сделано в Украине".

Такого высокого показателя удалось достичь благодаря лицензионной SKD-сборке техники на базе шасси Daewoo и JAC с правом использовать собственный VIN-код.

Наклейку "Сделано в Украине" БШМ ставит на произведенные машины оправдано. Фото: Дмитрий Кисилевский, Facebook

Объемы производства растут. В 2025 году БШМ запишет в свой зачет почти семь десятков произведенных машин.

Контракт с компаниями Daewoo и JAC дает право не только использовать собственный VIN-код, но и предусматривает разрешение на замену импортных составляющих техники украинскими.

Что еще планируется по локализации

После запуска производства рам "Будшляхмаш" планирует наладить выпуск колесных осей, а также заказывать у других украинских производителей шины, топливные баки и пластиковые элементы.

Впереди еще несколько программ, направленных на еще большую локализацию. Фото: Дмитрий Кисилевский, Faceboo

Таким образом планируется поддержка других отечественных заводов с сохранением и даже созданием новых рабочих мест.

"А уже следующей весной "Будшляхмаш" планирует начать освоение новой производственной площадки в окрестностях Броваров для создания индустриального парка с машиностроительным кластером. На площади 11 га будет построено 40 тыс. кв. м промышленных зданий. Общий объем инвестиций в этот проект - около $40 млн", – отметил нардеп, ответственный в парламенте за политику "Сделано в Украине".