Український виробник комунальної техніки збільшить локалізацію

Новий цех виготовлятиме автомобільні рами. Його площа сягатиме 3000 кв. м і це дозволить довести рівень локалізації комунальної та іншої спеціальної техніки до рекордних 75%.

Як повідомив на своїй ФБ-сторінці заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, старт виробництва автомобільних рам заплановано на середину 2026 року.

Локалізацію завод подвоїть

З появою нового виробничого підрозділу "Будшляхмаш" у понад два рази перевершить вимоги до локалізації, що висуваються при публічних закупівлях.

Поки мости БШМ везе з-за кордону, але згодом і цей агрегат вироблятиме на своїх потужностях. Фото: Дмитро Кисилевський, Facebook

Нині при публічних закупівлях техніки обов'язкова українська частка має бути не менше 25%. У 2026-му цей сегмент зросте до 30%, але БШМ уже з середини наступного року матиме загадані 75%.

Ступінь локалізації виробництва має дорівнювати чи перевищувати:

у 2022 році – 10 відсотків;

у 2023 році – 15 відсотків;

у 2024 році – 20 відсотків;

у 2025 році – 25 відсотків;

у 2026 році – 30 відсотків;

у 2027 році – 35 відсотків;

з 2028 року – 40 відсотків.

БШМ готовий працювати за новими стандартами

На сьогодні середній рівень локалізації техніки з маркуванням "Будшляхмашу" становить 40-60%. Для українського виробництва це доволі високий показник, що гарантовано відповідає статусу "Зроблено в Україні".

Такого високого показника вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню техніки на базі шасі Daewoo та JAC з правом використовувати власний VIN-код.

Наліпку "Зроблено в Україні" БШМ ставить на вироблені машини виправдано. Фото: Дмитро Кисилевський, Facebook

Обсяги виробництва зростають. У 2025 році БШМ запише у свій залік майже сім десятків вироблених машин.

Контракт з компаніями Daewoo та JAC надає право не тільки використовувати власний VIN-код, але й передбачає дозвіл на заміну імпортних складових техніки українськими.

Що ще планується з локалізації

Після запуску виробництва рам "Будшляхмаш" планує налагодити випуск колісних осей, а також замовляти в інших українських виробників шини, паливні баки та пластикові елементи.

Попереду ще кілька програм, спрямованих на ще більшу локалізацію. Фото: Дмитро Кисилевський, Faceboo

Таким чином планується підтримка інших вітчизняних заводів зі збереженням і навіть створенням нових робочих місць.

"А вже наступної весни "Будшляхмаш" планує почати освоєння нового виробничого майданчика на околицях Броварів для створення індустріального парку з машинобудівним кластером. На площі 11 га буде збудовано 40 тис. кв. м промислових будівель. Загальний обсяг інвестицій у цей проєкт - близько $40 млн", – зазначив нардеп, відповідальний у парламенті за політику "Зроблено в Україні".