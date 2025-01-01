Із зерновозом підгадали якраз до початку жнив

Нову версію автомобіля 7-тонної вантажності для перевезення зерна та інших сільгоспкультур у переддень жнив вивів на український ринок "Будшляхмаш". Саму такий потенціал мали останні моделі енергозатратних російських автомобілів, парк яких в Україні поступово згасає та поступається місцем сучасним машинам.

Запропоновані вітчизняним виробником зерновозні самоскиди мають заповнити нішу середньорозмірних транспортних машин у роботі фермерів та підприємств сільськогосподарського спрямування.

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Нещодавно цей автомобіль дебютував на подіумі виставки ComAutoTrans 2025, про що редакція Авто24 писала. У цій розробці машинобудівники звернули увагу не тільки на продуктивність техніки, її моторесурс, але й на умови праці водіїв.

Ергономіка робочого місця тут відповідає сучасним стандартам – все у доступі витягнутої руки. Радіоприймач MP3, динаміки, підсилювач керма, обігрівач, підігрів дзеркал, регульована рульова колонка, центральний замок забезпечать комфорт та безпеку водія у будь-яку пору року.

Фото: Будшляхмаш

Тут пропонується не тільки зерновоз, але й повноцінний всесезонний автомобіль для широкого застосування в агровиробництві (див. відео внизу). Восени він буде придатний для перевезення з поля цукрових чи кормових буряків, в період заготівлі кормів він також не стоятиме, оскільки високі борти та об’єм кузова в 15 куб. м ідеально підходять для перевезення силосної маси.

Самоскидна платформа отримала задній борт із декількома комбінаціями відкривання та гумовими амортизаторами. Розробники не забули про драбину для зручного обслуговування тенту, що входить в стандартну комплектацію. Для розвантажувальних операцій поставили надійний гідроциліндр Hyva.

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В моторній ніші безкапотного JAC N120 стоїть двигун: Cummins B4.5EV210 екологічного формату Євро-5. Він видає потужність 206 к.с., працює в парі з механічною 6-ступеневою коробкою передач.

Про першого покупця ще нічого не сказано, в офіційному повідомленні "Будшляхмашу" йдеться лише про те, що автомобіль вже запропоновано аграріям.