С зерновозом подгадали как раз к началу жатвы

Новую версию автомобиля 7-тонной грузоподъемности для перевозки зерна и других сельхозкультур в канун жатвы вывел на украинский рынок "Будшляхмаш". Именно такой потенциал имели последние модели энергозатратных российских автомобилей, парк которых в Украине постепенно угасает и уступает место современным машинам.

Предложенные отечественным производителем зерновозные самосвалы должны заполнить нишу среднеразмерных транспортных машин в работе фермеров и предприятий сельскохозяйственного направления.

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Недавно этот автомобиль дебютировал на подиуме выставки ComAutoTrans 2025, о чем редакция Авто24 писала. В этой разработке машиностроители обратили внимание не только на производительность техники, ее моторесурс, но и на условия труда водителей.

Эргономика рабочего места здесь соответствует современным стандартам – все в доступе вытянутой руки. Радиоприемник MP3, динамики, усилитель руля, обогреватель, подогрев зеркал, регулируемая рулевая колонка, центральный замок обеспечат комфорт и безопасность водителя в любое время года.

Фото: Будшляхмаш

Здесь предлагается не только зерновоз, но и полноценный всесезонный автомобиль для широкого применения в агропроизводстве (см. видео внизу). Осенью он будет пригоден для перевозки с поля сахарной или кормовой свеклы, в период заготовки кормов он также не будет стоять, поскольку высокие борта и объем кузова в 15 куб. м идеально подходят для перевозки силосной массы.

Самосвальная платформа получила задний борт с несколькими комбинациями открывания и резиновыми амортизаторами. Разработчики не забыли о лестнице для удобного обслуживания тента, входящего в стандартную комплектацию. Для разгрузочных операций поставили надежный гидроцилиндр Hyva.

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В моторной нише бескапотного JAC N120 стоит двигатель: Cummins B4.5EV210 экологического формата Евро-5. Он выдает мощность 206 л.с., работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

О первом покупателе еще ничего не сказано, в официальном сообщении "Будшляхмаша" говорится лишь о том, что автомобиль уже предложен аграриям.