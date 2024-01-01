Как прошел Kyiv Car Fest Vol.4: эксклюзивные фото

Четвертый Kyiv Car Fest собрал не только уникальные модели от самых именитых мировых брендов автоиндустрии, но и представителей различных направлений автокультуры – от дрифтеров, до байкеров и ценителей автозвука.

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Мероприятие проходило в двух локациях. На парковке ТЦ Retroville в целом было размещено более 350 автомобилей, тогда как в серединке торгового центра было представлено еще с полсотни премиальных авто.

Автомобильные фанаты могли поближе рассмотреть автомобили для соревнований по драг-рейсингу, в частности, редкий Ford Mustang Eleanor, или самый быстрый автомобиль в Европе на обычном 98-м бензине – Nissan GT-R Matador. Подробнее о нем читайте в нашем материале.

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Кроме этого, были представлены культовые модели от различных автопроизводителей - с десяток Volkswagen Golf, Scirocco и Polo; классические BMW 3-й, 4-й, 5-й и 8-й серии, а также современные представители линейки BMW M и Alpina; Honda Civic, Mazda RX-7 и RX-8, Toyota GT-86, Nissan 350Z/370Z и другие.

Гости могли принять участие в различных конкурсах, активностях или викторинах, прослушать песни Freaky Siren и Tricky Nicki, или интервью с экспертами. К слову, владельцы автомобилей также охотно общались с публикой, а некоторые из них даже позволяли фанатам сесть за руль.