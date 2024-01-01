Як пройшов Kyiv Car Fest Vol.4: ексклюзивні фото

Четвертий Kyiv Car Fest зібрав не лише унікальні моделі від найіменитіших світових брендів автоіндустрії, а й представників різних напрямків автокультури – від дрифтерів, до байкерів та поціновувачів автозвуку.

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Захід відбувався у двох локаціях. На парковці ТЦ Retroville загалом було розміщено понад 350 автівок, тоді як в серединці торгового центру було представлено ще з пів сотні преміальних авто.

Автомобільні фанати могли поближче роздивитися автомобілі для змагань з драг-рейсингу, зокрема, рідкісний Ford Mustang Eleanor, або найшвидший автомобіль в Європі на звичайному 98-му бензині – Nissan GT-R Matador. Детальніше про нього читайте у нашому матеріалі.

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Окрім цього, були представлені культові моделі від різних автовиробників - з десяток Volkswagen Golf, Scirocco та Polo; класичні BMW 3-ї, 4-ї, 5-ї та 8-ї серії, а також сучасні представники лінійки BMW M й Alpina; Honda Civic, Mazda RX-7 й RX-8, Toyota GT-86, Nissan 350Z/370Z та інші.

Гості могли взяти участь у різних конкурсах, активностях або вікторинах, прослухати пісні Freaky Siren й Tricky Nicki, чи інтерв’ю з експертами. До слова, власники автомобілів також охоче спілкувалися з публікою, а деякі з них навіть дозволяли фанатам сісти за кермо.