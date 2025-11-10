Как проверить результат теоретического экзамена на водительские права

Получение водительского удостоверения начинается с теоретического этапа. Именно успешная сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД формально подтверждает, что кандидат в водители знает правила дорожного движения.

Согласно приказу МВД №515 от 7 декабря 2009 года, перед началом тестирования администратор-экзаменатор проверяет техническую исправность оборудования, условия для проведения экзамена и объясняет правила оценивания.

После завершения теста результат автоматически отображается на мониторе рабочего места. На экране можно увидеть:

итог (экзамен сдан или не сдан);

фамилию, имя, отчество лица;

статус тестирования (начат, завершен, завершен в связи с окончанием времени);

дату и время прохождения экзамена;

количество правильных и неправильных ответов.

Все результаты автоматически вносятся в Единый государственный реестр МВД (ЕГР МВД). Экзаменатор в день сдачи заверяет подписью экзаменационный лист с результатом.

Если кандидат не сдал экзамен, информация также вносится в реестр. В случае технических сбоев результат аннулируется, а человеку предлагают повторное тестирование - или на другом компьютере, или в другое время.

Как узнать результат позже

Если вы не помните результат экзамена, можно обратиться в сервисный центр МВД, где проводилось тестирование. Там работники сообщат официальный результат, который хранится в базе данных.

Стоит знать

Результат теоретического экзамена действителен в течение одного года с момента успешной сдачи. Теоретический экзамен можно сдавать после обучения в автошколе или самостоятельно - по программе самоподготовки.

Самостоятельно сдать теоретический экзамен очень сложно: с первого раза экзамен проваливают 75% кандидатов. Такая ситуация приводит к значительным коррупционным рискам – кандидаты в водители активно ищут искать альтернативные методы получения водительских удостоверений, которые, в большинстве случаев незаконны.