Як перевірити результат теоретичного іспиту на водійські права

Отримання водійського посвідчення починається з теоретичного етапу. Саме успішне складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС формально підтверджує, що кандидат у водії знає правила дорожнього руху.

Згідно з наказом МВС №515 від 7 грудня 2009 року, перед початком тестування адміністратор-екзаменатор перевіряє технічну справність обладнання, умови для проведення іспиту та пояснює правила оцінювання.

Після завершення тесту результат автоматично відображається на моніторі робочого місця. На екрані можна побачити:

підсумок (іспит складено або не складено);

прізвище, ім’я, по батькові особи;

статус тестування (початий, завершений, завершений у зв’язку із закінченням часу);

дату та час проходження іспиту;

кількість правильних і неправильних відповідей.

Всі результати автоматично вносяться до Єдиного державного реєстру МВС (ЄДР МВС). Екзаменатор у день складання засвідчує підписом екзаменаційний лист із результатом.

Якщо кандидат не склав іспит, інформація також вноситься до реєстру. У випадку технічних збоїв результат анулюється, а людині пропонують повторне тестування — або на іншому комп’ютері, або в інший час.

Як дізнатися результат пізніше

Якщо ви не пам’ятаєте результат іспиту, можна звернутися до сервісного центру МВС, де проводилося тестування. Там працівники повідомлять офіційний результат, який зберігається в базі даних.

Варто знати

Результат теоретичного іспиту дійсний протягом одного року з моменту успішного складення. Теоретичний іспит можна складати після навчання в автошколі або самостійно — за програмою самопідготовки.

Самостійно скласти теоретичний іспит дуже складно: з першого разу іспит провалюють 75% кандидатів. Така ситуація призводить до значних корупційних ризиків – кандидати у водії активно шукають шукати альтернативні методи отримання посвідчень водія, які, у більшості випадків незаконні.