Як перевірити результат теоретичного іспиту на водійські права

Результат теоретичного іспиту автоматично відображається на моніторі робочого місця одразу після завершення тесту. Згодом він фіксується та вноситься до електронної бази.
Іспит провалюють 75% кандидатів

Отримання водійського посвідчення починається з теоретичного етапу. Саме успішне складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС формально підтверджує, що кандидат у водії знає правила дорожнього руху.

Згідно з наказом МВС №515 від 7 грудня 2009 року, перед початком тестування адміністратор-екзаменатор перевіряє технічну справність обладнання, умови для проведення іспиту та пояснює правила оцінювання.

Після завершення тесту результат автоматично відображається на моніторі робочого місця. На екрані можна побачити:

  • підсумок (іспит складено або не складено);
  • прізвище, ім’я, по батькові особи;
  • статус тестування (початий, завершений, завершений у зв’язку із закінченням часу);
  • дату та час проходження іспиту;
  • кількість правильних і неправильних відповідей.

Всі результати автоматично вносяться до Єдиного державного реєстру МВС (ЄДР МВС). Екзаменатор у день складання засвідчує підписом екзаменаційний лист із результатом.

Якщо кандидат не склав іспит, інформація також вноситься до реєстру. У випадку технічних збоїв результат анулюється, а людині пропонують повторне тестування — або на іншому комп’ютері, або в інший час.

Як дізнатися результат пізніше

Якщо ви не пам’ятаєте результат іспиту, можна звернутися до сервісного центру МВС, де проводилося тестування. Там працівники повідомлять офіційний результат, який зберігається в базі даних.

Варто знати

Результат теоретичного іспиту дійсний протягом одного року з моменту успішного складення. Теоретичний іспит можна складати після навчання в автошколі або самостійно — за програмою самопідготовки.

Самостійно скласти теоретичний іспит дуже складно: з першого разу іспит провалюють 75% кандидатів. Така ситуація призводить до значних корупційних ризиків – кандидати у водії активно шукають шукати альтернативні методи отримання посвідчень водія, які, у більшості випадків незаконні.

