Казалось бы, пустяк – не заменил вовремя летнюю жидкость в бачке стеклоомывателя на зимнюю. Но в результате имеем хлопот на полдня, а то и больше. И это кроме денежных расходов. А как быстрее всего разморозить жидкость в бачке омывателя?

Сначала сообщим хорошую новость: замерзшая в бачке омывателя вода чаще всего ничего там не портит. Уж если очень настойчиво давить на рычаг, требуя от насоса невозможного – подать к форсункам лед – его крыльчатку может срезать усилием двигателя.

Омыватель стекла нужен и в морозную погоду, ведь после посыпания льда и снега реагентами они превращаются в воду и оседают на стекле.

Но это не значит, что лед в бачке – пустяковая проблема. Чтобы вернуть омывателю стекла работоспособность в мороз, придется немного повозиться, да еще и проявить фантазию.

Теплое помещение

Гараж с отоплением, цех фирменной СТО или, например, помещение, где ждут вызов боевые машины пожарной охраны – это мало кому доступные варианты. Мы не говорим, что это плохой вариант, напротив, это один из самых легких способов расплавить лед в бачке. Но это дело не быстрое, ждать придется отнюдь не час-два, как многим из нас кажется.

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Кипяток в лед

Во многом рискованный способ. Во-первых, потому что от резкой смены температур может треснуть пластик бачка. А во-вторых, при этом способе надо, чтобы машина стояла в теплом помещении, на подземной парковке или на улице была плюсовая температура – ​​иначе привлеченная на помощь вода тоже замерзнет и усугубит ситуацию. И в любом случае после такой разморозки придется тем или иным способом удалять воду из бачка (не вздумайте делать это путем подсоса жидкости через трубку ртом! Ведь в остатках "омывайки" может быть ядовитый метиловый спирт).

Горячая омывайка

Это один из самых целесообразных способов. Зимняя омывающая жидкость, во-первых, не замерзнет в бачке после попыток размораживания (удачных или неудачных, неважно), а во-вторых, передаст полученное от внешнего источника тепло льду в бачке. Главное, чтобы лед растаял раньше, чем бачок переполнится катастрофически быстро охлаждаемой жидкостью. Когда “переполнение” произойдет, попробуйте снизить уровень, включив насос. Не повторяйте попытку, если после кратковременного нажатия на рычаг из форсунок не ударит струя – значит, сгусток льда еще не освободил крыльчатку насоса.

Подогревать омывайку для заливки ее в замерзший бачок нужно на так называемой водяной бане – в емкости с горячей водой

Отобрать холодную жидкость (для замены ее горячей порцией) можно с помощью распылителя, заимствованного например, из бутылки из-под очистителя стекла – но придется приладить к нему длинную трубку. В крайнем случае теплую незамерзайку можно заменить теплой водкой.

Если в бачке замерзло большое количество жидкости, размораживать ледяную глыбу придется в несколько приемов, заливая горячую омывайку и откачивая ее после остывания.

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Спирт в бачок

При небольшом морозе и небольшом количестве замерзшей жидкости это может быть удачным решением. Но это должен быть именно спирт, причем желательно – теплый.

”Отгревать” бачок водкой не очень целесообразно, разве что напиток будет хорошо подогрет

Демонтировать бачок

100-процентно надежный способ, но притом легкий только на некоторых автомобилях, где бачок не спрятан в крыле. В большинстве же случаев это вариант исключительно для опытных мастеров. Поскольку для демонтажа бачка приходится снимать либо подкрылок, либо поводки дворников, либо блоки типа коробки предохранителей, либо даже бампер. Часто нужно также снимать ближайшее переднее колесо, иногда не обойтись без смотровой ямы или подъемника.

Вытащить бачок стеклоомывателя со льдом внутри и оттаять его дома очень заманчиво, но у некоторых моделей это слишком сложно реализовать.

Ну и, конечно, неподалеку должно быть помещение, куда вы отнесете снятый бачок со льдом и где можно найти горячую воду или хотя бы горячую батарею для его отогрева.

Фен

Бытовой фен, предназначенный для сушки волос, поможет только при небольшом морозе. В противном случае лучше взять строительный фен, но нужно быть осторожным, поскольку даже недорогая модель выдает температуру свыше 100 градусов С, которая может расплавить не только лед, но и пластик. Горячий воздух лучше подавать в горловину бачка, но, повторимся, это нужно делать аккуратно с определенного расстояния.

Если уж использовать фен, целесообразнее всего греть им не корпус бачка сбоку, а направлять теплый воздух в горловину

Ошибочные варианты

"В теплом боксе растает за часик!". Через часик не растает, и за две чаще всего тоже. Особенно, когда "глыба" льда в бачке большая – в таком случае готовьтесь договариваться об аренде теплого помещения не менее чем на полдня;

Неправильно лить в замерзший бачок холодную "омывайку". Эффект будет минимальным – лед расплавляет температуруа, а не градус морозостойкости;

Отогревать бачок теплом двигателя. В основном это бесполезно, ведь теперь очень нечасто ставят бачок в непосредственной близости от мотора. Хотя на автомобилях поколения 1960-1970-х годов это делали специально, и даже трубопроводы к форсункам омывателя прокладывали в зоне действия печки.

Рекомендация Авто24

Желание пользоваться летней жидкостью "до последнего" понятно, тем более что и технически не очень просто сразу заменить воду незамерзайкой. Поэтому в преддверии холодов желательно иметь в багажнике бутылку концентрата с низкой температурой замерзания – чтобы в преддверии похолодания с реальной угрозой морозов долить ее в бачок и остановить назревающую катастрофу.

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