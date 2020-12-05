О спирте, который должен быть в незамерзающей жидкости для омывателя автомобиля, сложено немало мифов: один ядовит, второй замерзает, третий пьянит. Так какой на самом деле должен быть спирт в незамерзайке?

Есть три спирта, которые можно использовать в незамерзающей жидкости для омывателя – в смеси с водой и ароматизаторами. Собственно, все они и используются производителями, причем иногда в одной жидкости есть два вида спиртов.

От типа спирта, который есть в основе незамерзайки, в морозы зависит чистота стекла, а еще – аромат в салоне

Этиловый спирт (этанол)

Данный продукт известен также как пищевой или медицинский спирт. В качестве основы для омывайки он хорош всем: наименее вреден для организма, обладает высокими моющими свойствами, не теряет текучести при сильном морозе.

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Это самый распространенный из спиртов в нашей стране, и в отличие от других стран, у нас он один из самых дешевых. В крайнем случае не исключено использование вместо незамерзающей жидкости этанола домашнего приготовления – самогона. Конечно, годится и водка фабричного производства.

Изопропиловый спирт (изопропанол)

Именно из этого спирта изготавливают абсолютное большинство жидкостей, которые поступают в официальную продажу в Украине. Между тем, у изопропанола есть существенные недостатки: имеет худшие во всей тройке моющие свойства, вреден для человека, а самое главное – на морозе он густеет, (не кристаллизуется, а именно густеет – меняет плотность). Это очень важно для автомобилей с новомодными форсунками маленького диаметра, которые распыляют жидкость тонким веером – когда совсем холодно, изопропиловая омывайка не достает до лобового стекла.

Современные форсунки, распыляющие жидкость веером, более всего чувствительны к плотности незамерзайки на морозе

Метиловый спирт (метанол)

Этим спиртом давно пугают людей – мол, ядовит настолько, что как минимум можно потерять зрение. Правда, надо добавить: если выпить 10 граммов. Интересно, что если выпить изопропиловый спирт, результат будет примерно тот же. Но остальные качества метанола как специально подобраны для его “работы” в качестве омывайки: имеет высокие моющие свойства, не имеет неприятного запаха, не густеет на морозе и стоит откровенно дешево.

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Что интересно, пары метанола менее токсичны, чем пары изопропанола: предельно допустимой концентрации в салоне последний достигает за 5 – 10 секунд, а метанол – за 300 секунд. Однако, в легальных незамерзающих жидкостях в Украине не используется, причина – высокая токсичность при употреблении внутрь организма. Тем не менее, в развитых странах с холодным климатом именно метиловый спирт является основой жидкостей для омывателя лобового стекла.

Как видим, получается, что метиловый спирт наиболее удобен для использования его в качестве основы незамерзающей жидкости для омывателя. Но в реальности все наоборот: обычно производители берут за основу изопропиловый спирт – тот, что наименее пригоден для этого.

Метиловый спирт, несмотря на недобрую славу, имеет наилучший комплекс характеристик для “работы” в качестве незамерзайки.

Рекомендация Авто24

По большому счету, автомобилисту должно быть безразлично, на какой основе сделали омывайку, плещущуюся в бачке под его капотом. Принципиальных отличий между всеми тремя спиртами нет ни в плане безопасности для организма, ни в плане эффективности. Есть разве что один нюанс насчет изопропанола – при сильном морозе он становится гуще, и заметно теряет текучесть уже при – 15оС. Но если вы живете не на севере страны, для вас это вряд ли будет иметь значение. Ну а поскольку наилучший баланс характеристик имеет метанол, в идеале было бы использовать именно его.

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