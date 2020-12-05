Про спирт, який має бути в незамерзаючій рідині для омивача автомобіля, складено чимало міфів: один отруйний, другий замерзає, від третього можна сп’янити. Тож яким насправді має бути спирт у незамерзайці?

Є три спирти, які можна використовувати у незамерзаючій рідині для омивача – у суміші із водою і ароматизаторами. Власне, всі вони і використовуються виробниками, причому іноді в одній рідині є два види спиртів.

Від типу спирту, який є в основі незамерзайки, в морози залежить чистота скла, а ще – аромат в салоні

Етиловий спирт (етанол)

Даний продукт відомий також як харчовий або медичний спирт. В якості основи для омивайки він хороший усім: найменш шкідливий для організму, має високі миючі властивості, не втрачає текучості при сильному морозі.

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Це найпоширеніший із спиртів у нашій країні, і на відміну від інших країн, у нас він один з найдешевших. У крайньому випадку не виключено використання замість незамерзаючої рідини етанолу домашнього приготування – горілки (самогону). Звісно, годиться і горілка фабричного виробництва.

Ізопропіловий спирт (ізопропанол)

Саме з цього спирту виготовляють абсолютну більшість рідин, які надходять в офіційний продаж в Україні. Між тим, у ізопропанола є суттєві недоліки: має найгірші в усій трійці миючі властивості, шкідливий для людини, а найголовніше – на морозі він густішає, (не кристалізується, а саме густішає – змінює щільність). Це дуже важливо для автомобілів із новомодними форсунками малого діаметру, які розпилюють рідину тонким віялом – коли зовсім холодно, ізопропілова омивайка не дістає до лобового скла.

Сучасні форсунки, що розпилюють рідину віялом, найбільше чутливі до щільності незамерзайки на морозі

Метиловий спирт (метанол)

Цим спиртом давно лякають людей – мовляв, отруйний настільки, що як мінімум можна втратити зір. Щоправда, треба додати: якщо випити 10 грамів. Цікаво, що якщо випити ізопропіловий спирт, результат буде приблизно той самий. Але решта якостей метанолу як навмисне підібрані для його “роботи” в якості омивайки: має високі миючі властивості, не має неприємного запаху, не густішає на морозі і коштує відверто дешево.

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Що цікаво, пари метанолу менш токсичні, ніж пари ізопропанолу: гранично допустимої концентрації в салоні останній досягає за 5 – 10 секунд, а метанол – за 300 секунд. Однак, в легальних незамерзаючих рідинах в Україні не використовується, причина – висока токсичність при вживанні всередину організму. Проте, в розвинених країнах із холодним кліматом саме метиловий спирт є основою рідин для омивателя лобового скла.

Як бачимо, виходить, що метиловий спирт найбільш зручний для використання його в якості основи незамерзаючої рідини для омивача. Але в реальності усе навпаки: зазвичай виробники беруть за основу ізопропіловий спирт – той, що найменш придатний для цього.

Метиловий спирт, незважаючи на недобру славу, має найкращий комплекс характеристик для “роботи” в якості незамерзайки.

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За великим рахунком, автомобілістові має бути байдуже, на якій основі зробили омивайку, що плескається в бачку під його капотом. Принципових відмінностей між усіма трьома спиртами немає ані в плані безпеки для організму, ані в плані ефективності. Є хіба що один нюанс щодо ізопропанолу – при сильному морозі він стає густішим, і помітно втрачає текучість вже при – 15оС. Але якщо ви живете не на півночі країни, для вас це навряд чи матиме значення. Ну а оскільки найкращий баланс характеристик має метанол, в ідеалі було б використовувати саме такий.

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