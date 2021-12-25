Здавалося б, дрібниця – не замінив вчасно літню рідину в бачку склоомивача на зимову. Але ж в результаті маєш клопоту на півдня, а то й більше. І це не враховуючи грошових витрат. А як найшвидше розморозити рідину в бачку омивача?

Спочатку повідомимо добру новину: вода, яка замерзла в бачку омивача, найчастіше нічого там не псує. То вже коли дуже наполегливо тиснути на важіль, вимагаючи від насосу неможливого – подати до форсунок кригу – його крильчатку може зрізати зусиллям двигуна.

Омивач скла потрібен і в морозну погоду, адже після посипання льоду і снігу реагентами вони перетворюються на воду і осідають на склі

Але це не значить, що крига у бачку – геть дріб’язкова проблема. Аби повернути омивачу скла працездатність у мороз, доведеться чимало попрацювати, та ще й проявити фантазію.

Тепле приміщення

Гараж з опаленням, цех фірмової СТО або, наприклад, приміщення, де чекають на виклик бойові машини пожежної охорони – це мало кому доступні варіанти. Ми не кажемо, що це поганий варіант, навпаки, це один з найлегших способів розплавити лід у бачку. Але це справа не швидка, чекати доведеться аж ніяк не одну-дві години, як багатьом з нас здається.

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Окріп у кригу

Багато у чому ризикований спосіб. По-перше, тому що від різкої зміни температур може тріснути пластик бачка. А по-друге, при цьому способі треба, щоб машина стояла у теплому приміщенні, на підземній парковці або щоб надворі була плюсова температура – інакше залучена на допомогу вода теж замерзне і погіршить ситуацію. І в будь-якому випадку після такого розморожування доведеться в той чи інший спосіб видаляти воду з бачка (не надумайте робити це шляхом підсосу рідини через трубку! Адже в залишках “омивайки” може бути отруйний метиловий спирт).

Гаряча омивайка

Це один з найбільш доцільних способів. Зимова омиваюча рідина, по-перше не замерзне у бачку після спроб розморожування (вдалих чи невдалих, неважливо), а по-друге, передасть отримане від зовнішнього джерела тепло льоду у бачку. Головне, щоб крига розтанула раніше, ніж бачок переповниться рідиною, яка катастрофічно швидко охолоджується. Коли “переповнення” станеться, спробуйте понизити рівень, увімкнувши насос. Не повторюйте спроби, якщо після короткочасного натискування на важіль з форсунок не вдарить струмінь.

Підігрівати омивайку для заливання її у замерзлий бачок треба на так званій водяній бані – у ємності з гарячою водою

Відібрати холодну рідину (для заміни її порцією гарячої) можна за допомогою розпилювача, запозиченого наприклад, з пляшки з очищувача скла – але доведеться приладнати до нього довгу трубку. У крайньому випадку теплу незамерзайку можна замінити теплою горілкою.

Якщо в бачку замерзла велика кількість рідини, розморожувати льодяну брилу доведеться у кілька прийомів, заливаючи гарячу омивайку та зливаючи її після вистигання

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Спирт у бачок

За невеликого морозу і невеликої кількості замерзлої рідини це може бути вдалим рішенням. Але це має бути саме спирт, причому бажано – теплий.

”Відігрівати” бачок горілкою не дуже доцільно, хіба що напій буде добре підігрітий

Демонтувати бачок

100-відсотково надійний спосіб, легкий, однак, лише на деяких автомобілях, де бачок не захований у крило. У більшості ж випадків це варіант виключно для досвідчених майстрів. Оскільки для демонтажу бачка доводиться знімати або підкрилок, або поводки двірників, або якісь блоки типу коробки запобіжників, або навіть бампер. Часто потрібно також знімати найближче переднє колесо, іноді не обійтися без оглядової ями або підйомника.

Витягти бачок склоомивача з льодом всередині і відтаяти його вдома дуже спокусливо, але у деяких моделей це надто складно реалізувати

Ну і звісно, неподалік має бути приміщення, куди ви віднесете знятий бачок з кригою і де можна знайти гарячу воду чи бодай гарячу батарею для його розігріву.

Фен

Побутовий фен, призначений для сушіння волосся, допоможе лише за невеликого морозу. В іншому випадку краще взяти будівельний фен, але треба бути обережним, оскільки навіть недорога модель видає температуру понад 100 градусів С, яка може розплавити не лише лід, а й пластик. Гаряче повітря краще подавати у горловину бачка, але, повторимося, це треба робити акуратно, з певної відстані.

Якщо вже використовувати фен, найдоцільніше гріти ним не корпус бачка збоків, спрямовувати тепле повітря в горловину

Помилкові варіанти

“В теплому боксі розтане за годинку!”. За годинку не розтане, і за дві найчастіше теж. Особливо, коли “брила” льоду в бачку велика – в такому випадку готуйтеся домовлятися за оренду теплого приміщення не менш як на півдня.

Неправильно лити в замерзлий бачок холодну “омивайку”. Ефект буде мінімальним – лід розплавляє температура, а не морозостійкість;

Відігрівати бачок теплом двигуна. Найчастіше це марна справа, адже тепер дуже нечасто ставлять бачок у безпосередній близькості від двигуна. Хоча на автомобілях покоління 1960-1970-х років це робили навмисне, і навіть трубопроводи до форсунок омивача прокладали в зоні дії пічки.

Рекомендація Авто24

Бажання користуватися літньою рідиною “до останнього” зрозуміле, тим більше, що і технічно не дуже просто відразу замінити воду незамерзайкою. Тому напередодні холодів бажано мати у багажнику пляшку концентрату з низькою температурою замерзання – щоб напередодні похолодання з реальною загрозою морозів долити її в бачок і зупинити назріваючу катастрофу.

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