Бажання власноруч "заколотити" незамерзаючу рідину для омивача рано чи пізно відвідує чи не кожного водія. Ідея хоч і не найкраща, але не позбавлена сенсу.

Сенс самостійного виготовлення омивайки – в двох моментах: бажання заощадити гроші або неможливість купити фабричний препарат. Підштовхує до хімічних експериментів і простота складу омиваючої рідини, адже всім відомо, що складається вона зі спирту та води.



Якщо рідина замерзне в системі омиву скла, водія чекають неабиякі клопоти з розморожуванням.

Для підвищення миючої здатності і кращого ковзання по склу в омивайку додають миючий засіб, а щоб перебити запах спирту, в суміші використовують ароматизатори.

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Відповідно, для самостійного виготовлення незамерзаючої рідини для омивача, потрібні чотири компоненти.

Вода. Підходить будь-яка, кількість її залежить від бажаної морозостійкості і відповідно, від обраної пропорції при змішуванні зі спиртом.

Спирт. Промислові виробники використовують один з трьох видів спирту: метиловий, ізопропіловий та етиловий. Перший в Україні офіційно не використовується (нібито через високу токсичність), другий – недорогий і доступний, відомий в промисловості як розчинник і, до речі, теж токсичний. Нарешті, етиловий спирт – найвідоміший з спиртів в нашій країні, оскільки він же – продукт під назвою алкоголь. І оскільки алкоголь у нас обкладається особливим акцизом, етиловий спирт найдорожчий з даної трійки.

Зате завдяки приналежності до алкоголю цей спирт найдоступніший з трьох, оскільки продається чи не в кожному продуктовому магазині. За своєю морозостійкістю в діапазоні до – 15 о С всі три спирти приблизно однакові. Але при більш сильному морозі ізопропанол густіє сильніше інших спиртів, наприклад, при – 20 о С – в п'ять разів нижче, ніж етил і в десять разів – ніж метанол. Що стосується пропорції, дивіться таблицю нижче.

Миючий засіб. Найкраще взяти кухонний миючий засіб, оскільки він практично нейтральний по відношенню до металів і резини. На літр готової суміші достатньо кількох крапель, оскільки багато піни може заважати роботі насоса.

Ароматизатор. Для запаху можна використовувати щось підручне, наприклад, одеколон або парфуми. Уже кілька крапель додадуть рідині якийсь аромат, але тут багато що залежить від того, який спирт ви взяли. Так, метиловий практично не пахне, ізопропіловий, навпаки, відрізняється різким запахом, ну а етил володіє всім відомим амбре, яке особливих рекомендацій не потребує.

Пропорція змішування води і спирту для незамерзаючої рідини омивача

Частка спирту в готовій суміші,% Температура замерзання готової суміші,оС Метиловий Ізопропиловий Етиловий 15 24 19 –10 20 30 25 – 5 25 45 30 –20 30 55 34 –25 33 65 39 –30

Де взяти спирт

Єдина складність, яка чекає хіміка-аматора при виготовленні незамерзайки своїми руками – де взяти спирт. В принципі, будь-який з трьох вищезгаданих спиртів можна купити в інтернеті, і ціна приблизно рівна – в діапазоні 50-100 грн за літр. Ось тільки чи варто возитися із замовленням спирту через інтернет, якщо можна там же – або в найближчому магазині – купити готову омиваючу рідину?

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Чи вигідно робити незамерзайку в домашніх умовах

Ціна нехитрої зимової омивайки в принципі невелика. Вартість 5-літрової упаковки з температурою замерзання –20... –22оС стартує з 70-100 грн, в залежності від добротності упаковки, тонкості запаху і місця покупки. Правда, на брендових автозаправних комплексах ціна в кілька разів вище. Приблизно за такі ж гроші можна купити один літр спирту – з якого можна зробити (див. таблицю) 2-3 літри готової рідини аналогічної міцності.



Етиловий спирт дорожче метилового і ізопропілового, оскільки офіційно обкладається акцизом як сировина для алкогольних напоїв.

Якщо не заморочуватися із замовленням спирту в інтернеті, можна зайти в найближчий гастроном і придбати за 90 грн. пляшку недорогої горілки. Температура замерзання її –27... –30оС, тобто це буде 0,5-0,7 л готової рідини для омивача. Набагато дорожче будь-якого іншого способу, але на крайній випадок – чим не варіант? Тим більше, що крім офіційної горілки можна пошукати домашню горілку за ціною вдвічі менше. Ще один важливий мінус використання горілки замість незамерзайки – характерний запах, який може вплинути не тільки на водія, але і на будь-якого патрульного поліцейського.

Рекомендація Авто24

Незважаючи ні на що, вважаємо вищевикладені знання корисними для автомобіліста, який багато подорожує по країні. Адже реалії нашого життя такі, що купити зимову омивайку можна не скрізь, а ось міцний алкоголь поширений у нас повсюдно. І в разі потреби можна заправити бачок омивача горілкою. Так, вийде дорогувато, але все одно дешевше, ніж виправлення наслідків ДТП через погану оглядовість.

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