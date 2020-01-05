Желание собственноручно «заколотить» незамерзающую жидкость для омывателя рано или поздно посещает едва ли не каждого водителя. Идея хоть и не лучшая, но не лишена смысла.

Смысл самостоятельного изготовления омывайки – в двух моментах: желание сэкономить деньги или невозможность купить фабричный препарат. Подталкивает к химическим экспериментам и простота состава омывающей жидкости, ведь всем известно, что состоит она из спирта и воды.

Если жидкость замерзнет в системы омыва стекол, водителя ждут нешуточные хлопоты по размораживанию.

Для повышения моющей способности и лучшего скольжения по стеклу в омывайки добавляют моющее средство, а чтобы перебить запах спирта, в смеси используют ароматизаторы.

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Соответственно, для самостоятельного изготовления незамерзающей жидкости для омывателя, нужны четыре компонента.

Вода . Годится любая, количество ее зависит от желаемой морозостойкости и соответственно, от выбранной пропорции при смешивании со спиртом.

Спирт. Промышленные производители используют один из трех видов спирта: метиловый, изопропиловый и этиловый. Первый в Украине официально не используется (якобы по причине высокой токсичности), второй – недорогой и доступный, известен в промышленности как растворитель и, к слову, тоже токсичный. Наконец, этиловый спирт – самый известный из спиртов в нашей стране, поскольку он же – продукт под названием алкоголь. И поскольку алкоголь у нас облагается особым акцизом, этиловый спирт самый дорогой из данной тройки.

Самодельная жидкость-незамерзайка – это всего лишь смесь воды и спирта с добавлением нескольких капель моющего средства и ароматизатора.

Зато благодаря принадлежности к алкоголям этот спирт самый доступный из трех, поскольку продается едва ли не в каждом продуктовом магазине. По своей морозостойкости в диапазоне до – 15о С все три спирта примерно одинаковы. Но при более сильном морозе изопропанол густеет сильнее других спиртов, например, при – 20оС он в пять раз гуще, чем этил и в десять раз – чем метанол. Что касается пропорции, смотрите таблицу ниже.

Моющее средство . Лучше всего взять кухонное моющее средство, поскольку оно практически нейтрально по отношению к металлам и резине. На литр готовой смеси достаточно нескольких капель, поскольку обильная пена может мешать работе насоса.

Ароматизатор. Для запаха можно использовать нечто подручное, например, одеколон или духи. Уже несколько капель придадут жидкости некий аромат, но тут многое зависит от того, какой спирт вы взяли. Так, метиловый практически не пахнет, изопропиловый, наоборот, отличается резким запахом, ну а этил обладает всем известным амбре, которое особых рекомендаций не требует.

Пропорция смешивания воды и спирта для незамерзающей жидкости омывателя

Доля спирта в готовой смеси, % Температура замерзания готовой смеси, оС Метиловый Изопропиловый Этиловый 15 24 19 —10 20 30 25 —15 25 45 30 —20 30 55 34 —25 33 65 39 —30



Где взять спирт

Единственная сложность, которая ждет химика-аматора при изготовлении незамерзайки своими руками – где взять спирт. В принципе, любой из трех вышеупомянутых спиртов можно купить в интернете, и цена примерно равная – в диапазоне 50 – 100 грн за литр. Вот только стоит ли возиться с заказом спирта через интернет, если можно там же – или в ближайшем магазине – купить готовую омывающую жидкость?

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Выгодно ли делать незамерзайку в домашних условиях

Цена незамысловатой зимней омывайки в принципе невелика. Стоимость 5-литровой упаковки с температурой замерзания – 20 – 22о С стартует с 70 – 100 грн, в зависимости от добротности упаковки, тонкости запаха и места покупки. Правда, на брендовых автозаправочных комплексах цена в несколько раз выше. Примерно за такие же деньги можно купить один литр спирта – из которого можно сделать (см. таблицу) 2 – 3 литра готовой жидкости аналогичной крепости.

Этиловый спирт дороже метилового и изопропилового, поскольку официально облагается акцизом как сырье для алкогольных напитков.

Если не заморачиваться с заказом спирта в интернете, можно зайти в ближайший гастроном и приобрести за 90 грн. бутылку недорогой водки. Температура замерзания ее – 27 – 30о С, то есть это будет 0,5 – 0,7 л готовой жидкости для омывателя. Намного дороже любого другого способа, но на крайний случай – чем не вариант? Тем более, что кроме официальной водки можно поискать домашнюю горилку по цене вдвое меньше. Еще один важный минус использования водки вместо незамерзайки – характерный запах, который может повлиять не только на водителя, но и на любого патрульного полицейского.

Рекомендация Авто24

Несмотря ни на что, считаем вышеизложенные знания полезными для автомобилиста, который много путешествует по стране. Ведь реалии нашей жизни таковы, что купить зимнюю омывайку можно не везде, а вот крепкий алкоголь распространен у нас повсеместно. И в случае необходимости можно заправить бачок омывателя водкой или горилкой. Да, получится дороговато, но все равно дешевле, чем исправление последствий ДТП по причине плохой обзорности.

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