За первое полугодие 2019 года украинский автопарк вырос на 3,2%. При этом автопарк многих брендов вырос на 20 и более процентов.

За первые 6 месяцев парк легковых и легких коммерческих автомобилей в Украине вырос на 3,2%, или на 316 тыс. автомобилей, и достиг показателя в 9,9 млн. машин. Как сообщает AUTO-Consulting, такой рост даже за полугодие превышает показатели прошлых лет. Например, в 2018 г автопарк вырос на 2,4% по итогам целого года, в 2017 г – на 1,7%. Больше украинский автопарк рос только в пиковые 2007 и 2008 года – на 8,9% и 9,2% соответственно.

Читайте также: "Евробляхеры" не будут проводить акцию протеста

В первую очередь такой рост связан с большим количеством легализованных “евроблях” и наплывом доступного импорта автомобилей из Европы и США. Учитывая преимущества завоза подержанных авто, можно наблюдать интересные тенденции.

Например, впечатляющие показатели прироста автопарка продемонстрировали немецкие и американские бренды. Первые – за счет (в основном) растаможенных “евроблях”. Вторые – за счет массового импорта авто из Америки и небольшой базы сравнения.

В частности, парк автомобилей BMW вырос на 21%, превысив 100 тыс. авто. Парк Audi также вырос на 20,6% и теперь составляет 115 тыс. авто.

Менее многочисленный по количеству парк “американцев” вырос еще больше. Например, количество Buick в Украине выросло на 43%, Lincoln – на 31%, Jeep – на 28%, Chrysler – на 24%. Интересно, что парк электромобилей Tesla вырос на 61% и достиг почти 1 тыс. автомобилей.

Читайте также: Renault показала кроссовер за 7 000 долларов: видео

А лидером по обновлению автопарка стали автомобили Haval. Правда и появились они у нас всего лишь в прошлом году. Их количество выросло на 191% – практически утроилось, достигнув 166 зарегистрированных автомобилей.

Абсолютным лидером в абсолютном приросте автопарка стали автомобили Volkswagen. Выросли на незначительные 12%, но добавили значительные 55 тыс. авто за полугодие! Теперь парк VW в нашей стране самый массовый из иномарок и составляет 511 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Отметим также значительный прирост парка автомобилей Renault (+31,8 тыс. авто и 11,3% роста автопарка), Opel (+26,9 тыс. авто и 9,5% роста) и Skoda (+20 тыс. авто и 9,6% роста).

Также интересно: Можно ли ездить на скутере без "прав" и "техпаспорта"?