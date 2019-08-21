За перше півріччя 2019 року український автопарк зріс на 3,2%. При цьому автопарк багатьох брендів виріс на 20 і більше відсотків.

За перші 6 місяців парк легкових і легких комерційних автомобілів в Україні зріс на 3,2%, або на 316 тис. автомобілів, і досяг показника в 9,9 млн. машин. Як повідомляє AUTO-Consulting, таке зростання навіть за півріччя перевищує показники минулих років. Наприклад, в 2018 р автопарк зріс на 2,4% за підсумками цілого року, в 2017 р - на 1,7%. Більше український автопарк ріс тільки в пікові 2007 і 2008 роки - на 8,9% і 9,2% відповідно.

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В першу чергу таке зростання пов'язане з великою кількістю легалізованих «евроблях» і напливу доступного імпорту автомобілів з Європи і США. З огляду на переваги завезення вживаних авто, можна спостерігати цікаві тенденції.

Наприклад, вражаючі показники приросту автопарку продемонстрували німецькі та американські бренди. Перші - за рахунок (в основному) розмитнених “евроблях”. Другі - за рахунок масового імпорту авто з Америки і невеликою базою порівняння.

Зокрема, парк автомобілів BMW зріс на 21%, перевищивши 100 тис. Авто. Парк Audi також виріс на 20,6% і тепер становить 115 тис. Авто.

Менш численний за кількістю парк “американців” виріс ще більше. Наприклад, кількість Buick в Україні зросла на 43%, Lincoln - на 31%, Jeep - на 28%, Chrysler - на 24%. Цікаво, що парк електромобілів Tesla виріс на 61% і досяг майже 1 тис. автомобілів.

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А лідером по оновленню автопарку стали автомобілі Haval. Правда і з'явилися вони у нас всього лише в минулому році. Їх кількість зросла на 191% - практично потроїлася, досягнувши 166 зареєстрованих автомобілів.

Абсолютним лідером в абсолютному прирості автопарку стали автомобілі Volkswagen. Виросли на незначні 12%, але додали значні 55 тис. авто за півріччя! Тепер парк VW в нашій країні наймасовіший з іномарок і становить 511 тис. легкових і легких комерційних автомобілів.

Відзначимо також значний приріст парку автомобілів Renault (+31,8 тис. авто і 11,3% зростання автопарку), Opel (+26,9 тис. Авто і 9,5% зростання) і Skoda (+20 тис. Авто і 9 , 6% зростання).

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