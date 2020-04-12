Самые фартовые из нас годами ездят, не трогая колес от сезона к сезону. Но когда в дороге вдруг случается неприятность, многие из нас чувствуют растерянность. Как не наделать ошибок при замене колеса на запаску?

Свежие шины, ровные диски, приличные дороги в “своем” регионе разбаловали многих водителей – замена пробитого колеса стала для нас чем-то типа приключения. Эту тему, к слову, подхватили и автопроизводители, отменив запаску в некоторых новых моделях. Однако мягкая резиновая шина априори слабее жесткого асфальтобетона и железных гвоздей, поэтому исключать необходимости замены колеса нельзя.

В условиях отечественных дорог никто не застрахован от проблем с шинами прямо во время поездки.

Наши советы касаются также и тех, кто имеет опыт подобных операций, однако давно не делал этого и, так сказать, потерял навыки. Не будем считать это недостатком конкретного водителя – к счастью, тенденция отстранения пользователя от сервиса авто повсеместная и вполне позитивная.

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Ошибки водителя при замене колеса в дороге

Забыл ослабить гайки/болты крепления колеса, пока оно стоит на земле. На весу сделать это будет практически невозможно.

Водитель не уладил проблему пассажиров (если они конечно есть). Во-первых, люди – особенно дети – могут подвергаться опасности, стоя на дороге. Во-вторых, пассажиры могут мешать вам многочисленными и неуместными советами. Если есть возможность, отправьте ваш экипаж подальше от проезжей части – на другую сторону кювета, в лесополосу, на живописную поляну и тому подобное. Если погода не способствует, пару человек можно оставить в машине, приказав сидеть на стороне, противоположной стороне с аварийным колесом. Впрочем, имейте в виду, что активные движения в салоне могут свалить машину с домкрата.

Не подставил упоры. Автомобиль, в наклоненном состоянии опирающийся на три колеса и один домкрат – не очень устойчивая конструкция. При малейшем нарушении баланса авто пытается сместиться, причем чаще всего – в продольном направлении, назад или вперед. Поэтому крайне необходимо поставить упоры под колесо, расположенное по диагонали от поврежденного. Передачу или стояночный тормоз мы не считаем достаточным, даже если это средство будет действовать на “выгодное” с точки зрения удержания от смещения колесо.

Падение с домкрата – реальная ситуация для невнимательного водителя. Ведь этот инструмент требует тщательной установки и не любит уклонов.

Плохо подставил домкрат. Большинство штатных домкратов держит машину очень неуверенно. Кроме продольного сдвига (см. выше) машина может упасть с домкрата из-за его неправильного расположения. Имеют значение как точка контакта домкрата с машиной, так и место опоры подъемника на землю. Причем не допускается отклонение от указанных точек как в продольном, так и поперечном направлениях. Поэтому если вы ранее не меняли колесо на данном автомобиле, не поленитесь заглянуть в заводской мануал, где должна быть инструкция по пользованию домкратом.

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Не затянул гайки после замены. Это очень важный момент, ведь ”слабые” гайки / болты скоро открутятся сильнее и колесо начнет вилять, нарушая управляемость машины. А там недалеко и до неожиданного разворота авто.

Чтобы колесо отпало на ходу, не надо ждать, когда открутятся все гайки, достаточно хотя бы двух. Отпав, колесо калечит "свою" машину и другие, а еще провоцирует переворот или вылет на встречную.

Почему водители часто забывают затянуть крепление колеса? Потому что это невозможно сделать, когда колесо в воздухе, а до момента, когда домкрат опущен и убран, проходит несколько минут, за которые водитель успевает отвлечь внимание на что-то другое и забыть о завершении важного действия. Поэтому во время установки запаски до последнего оставайтесь собранным и внимательным, не отвлекайтесь на разговоры (см. п.2) с нетерпеливыми пассажирами.

Рекомендация Авто24

Когда все будет сделано, экипаж сядет по своим местам и автомобиль продолжит свой путь, попросите всех помолчать несколько минут и не включайте музыку. Прислушайтесь к поведению машины – и в буквальном смысле, и в плане реакций на органах управления. Если вы сделали что-то не так, машина почти сразу даст знать об этом.

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