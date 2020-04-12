Найбільш фартові з нас роками їздять, не чіпаючи коліс від сезону до сезону. Але коли в дорозі раптом трапляється неприємність, багато хто з нас відчуває розгубленість. Як не наробити помилок при заміні колеса на запаску?

Свіжі шини, рівні диски, пристойні дороги в “своєму” регіоні розбалували багатьох водіїв – заміна пробитого колеса стала для нас чимось типу пригоди. Цю тему, до речи, підхопили й автовиробники, скасувавши запаску в деяких нових моделях. Однак, м’яка гумова шина апріорі слабкіша за жорсткий асфальтобетон и залізні цвяхи, тому виключати необхідності заміни колеса не можна.

В умовах вітчизняних доріг ніхто не застрахований від проблем з шинами просто під час поїздки.

Наші поради стосуються також і тих, хто має досвід подібних операцій, проте давно не робив цього і, так би мовити, втратив навички. Не будем вважати це недоліком конкретного водія – на щастя, тенденція усунення користувача від сервіса авто повсюдна і цілком позитивна.

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Помилки водія при заміні колеса в дорозі

Забув послабити гайки/болти кріплення колеса, поки воно стоїть на землі. У повітрі зробити це буде практично неможливо.

Водій не владнав проблему пасажирів (якщо вони звичайно є). По-перше, люди – особливо діти – можуть наражатися на небезпеку, стоячи на дорозі. По-друге, пасажири можуть заважати вам численними і недоречними порадами. Якщо є змога, відрядіть ваш екіпаж подалі від проїжджої частини – на той бік кювета, у лісосмугу, на мальовничу галявину тощо. Якщо погода не сприяє, двійко осіб можна залишити у машині, наказавши сидіти на стороні, протилежній стороні з аварійним колесом. Втім, майте на увазі, що активні рухи в салоні можуть звалити авто з домкрата.

Не підставив упори. Автомобіль, що у перехиленому стані спирається на три колеса і один домкрат – не дуже стійка конструкція. За найменшого порушення балансу авто намагається зміститися, причому найчастіше – в повздовжньому напрямку, назад або вперед. Тому необхідно поставити упори під колесо, розташоване по діагоналі від пошкодженого. Передачу або стоянкове гальмо ми не вважали достатнім, навіть якщо цей засіб діятиме на “вигідне” з точки зору утримання від зсуву колесо.

Падіння з домкрату – доволі реальна ситуація для неуважного водія. Адже цей інструмент вимагає ретельного встановлення і не полюбляє ухилів.

Погано підставив домкрат. Більшість штатних домкратів тримає машину дуже непевно. Крім повздовжнього зсуву (см. вище) машина може впасти з домкрата через його неправильне розташування. Мають значення як точка контакту домкрата з машиною, так і місце опори підйомника на землю. Причому не допускається відхилення від зазначених точок як у повздовжньому, так і поперечному напрямках. Тож якщо ви раніше не міняли колесо на даному автомобілі, не полінуйтеся зазирнути у заводський мануал, де має бути інструкція по користуванню домкратом.

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Не затягнув гайки після заміни. Це дуже важливий момент, адже “слабі” гайки/болти скоро відкрутяться дужче і колесо почне виляти, порушуючи керованість машини. А там недалеко і до несподіваного розвороту авто.

Щоб колесо відпало на ходу, не треба чекати, коли відкрутяться все гайки, достатньо бодай двох. Відпавши, колесо нівечить “свою” машину та інші, а ще провокує переворот або виліт на зустрічну.

Чому водії часто забувають затягнути кріплення колеса? Тому що це неможливо зробити, коли колесо у повітрі, а поки домкрат буде опущено і прибрано, проходить кілька хвилин, за які водій встигає відвернути увагу на щось інше та забути про завершення важливої дії. Тому під час встановлення запаски до останнього залишайтеся зібраним і уважним, не відволікайтеся на розмови (див. п.2) з нетерплячими пасажирами.

Рекомендація Авто24

Коли все буде зроблено, екіпаж розсядеться по своїх місцях і автомобіль продовжить свій шлях, попросіть всіх помовчати кілька хвилин і не вмикайте музику. Прислухайтесь до поведінки машини – і в буквальному розумінні, і в плані реакцій на органах управління. Якщо ви зробили щось не так, машина майже відразу дасть знати про це.

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