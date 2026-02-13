Как сдают теоретический экзамен в сервисном центре МВД

Во время подготовки к теоретическому экзамену кандидаты в водители часто спрашивают: видно правильность ответов сразу при сдаче теста, или результат становится известным только после завершения экзамена? В сервисных центрах МВД объяснили как именно работает система тестирования.
Как проходит теоретический экзамен
Согласно постановлению КМУ № 340, теоретический экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.
Формат экзамена:
- 20 вопросов;
- 20 минут на выполнение;
- допускается не более двух ошибок;
- в случае трех ошибок тест автоматически прекращается и считается не сданным.
Перечень актуальных тестовых вопросов обнародован на официальном сайте ГСЦ МВД и соответствует Типовой учебной программе подготовки и переподготовки водителей.
Цветные отметки во время тестирования
Во время сдачи экзамена кандидат сразу видит результат ответа на каждый вопрос.
В нижней части экрана отображается панель с номерами вопросов, которые меняют цвет в зависимости от статуса:
- Зеленый - ответ дан правильно;
- Красный - ответ неправильный;
- Серый - ответ еще не предоставлен.
Таким образом система информирует кандидата о правильности или ошибочности ответа без ожидания завершения всего теста. Это позволяет сразу видеть количество допущенных ошибок и контролировать результат в пределах установленных норм.
Если ответ вызывает сомнение
Если кандидат не уверен в правильности ответа, вопрос можно пропустить. К нему можно вернуться позже - при условии, что время тестирования еще не закончилось.
Неответы отображаются серым цветом, что помогает легко их найти и доработать.
Контроль процедуры
Теоретический экзамен проводится в специально оборудованном экзаменационном классе. Перед началом и во время тестирования применяется система идентификации личности (Face ID). Помещение оснащено видеонаблюдением с фиксацией процесса.
Такой механизм соответствует установленному порядку проведения экзаменов и должен обеспечить:
- прозрачность процедуры;
- равные условия для всех кандидатов;
- объективность оценивания.
- Вывод
Результат теоретического экзамена видно сразу во время прохождения теста. Система оперативно показывает правильность каждого ответа, что позволяет контролировать количество ошибок и рационально распределять время.
По статистике около 80% кандидатов проваливают теоретический экзамен, что приводит к значительным коррупционным рискам – за “помощь” в получении прав бегунки простят около двух тысяч долларов.