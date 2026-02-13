Как сдают теоретический экзамен в сервисном центре МВД

Во время подготовки к теоретическому экзамену кандидаты в водители часто спрашивают: видно правильность ответов сразу при сдаче теста, или результат становится известным только после завершения экзамена? В сервисных центрах МВД объяснили как именно работает система тестирования.

Как проходит теоретический экзамен

Согласно постановлению КМУ № 340, теоретический экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.

Формат экзамена:

20 вопросов;

20 минут на выполнение;

допускается не более двух ошибок;

в случае трех ошибок тест автоматически прекращается и считается не сданным.

Перечень актуальных тестовых вопросов обнародован на официальном сайте ГСЦ МВД и соответствует Типовой учебной программе подготовки и переподготовки водителей.

Цветные отметки во время тестирования

Во время сдачи экзамена кандидат сразу видит результат ответа на каждый вопрос.

В нижней части экрана отображается панель с номерами вопросов, которые меняют цвет в зависимости от статуса:

Зеленый - ответ дан правильно;

Красный - ответ неправильный;

Серый - ответ еще не предоставлен.

Таким образом система информирует кандидата о правильности или ошибочности ответа без ожидания завершения всего теста. Это позволяет сразу видеть количество допущенных ошибок и контролировать результат в пределах установленных норм.

Если ответ вызывает сомнение

Если кандидат не уверен в правильности ответа, вопрос можно пропустить. К нему можно вернуться позже - при условии, что время тестирования еще не закончилось.

Неответы отображаются серым цветом, что помогает легко их найти и доработать.

Контроль процедуры

Теоретический экзамен проводится в специально оборудованном экзаменационном классе. Перед началом и во время тестирования применяется система идентификации личности (Face ID). Помещение оснащено видеонаблюдением с фиксацией процесса.

Такой механизм соответствует установленному порядку проведения экзаменов и должен обеспечить:

прозрачность процедуры;

равные условия для всех кандидатов;

объективность оценивания.

Вывод

Результат теоретического экзамена видно сразу во время прохождения теста. Система оперативно показывает правильность каждого ответа, что позволяет контролировать количество ошибок и рационально распределять время.

По статистике около 80% кандидатов проваливают теоретический экзамен, что приводит к значительным коррупционным рискам – за “помощь” в получении прав бегунки простят около двух тысяч долларов.