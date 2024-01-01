Как стать экзаменатором в сервисных центрах МВД

Телеканал “Интер” в сюжете программы “Подробности” рассказал, как проходит рабочий день женщины-экзаменатора одного из столичных сервисных центров МВД, а также показал реакцию будущих водителей.

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Героиней стала Наталья – специалист с многолетним опытом в сфере безопасности дорожного движения. Пройдя соответствующую подготовку, она присоединилась к команде экзаменаторов сервисного центра МВД в Киеве. Наталья уже провела первые практические экзамены, а ее подход к работе получил положительные отзывы как от коллег, так и от кандидатов в водители.

“В моей работе самое главное – не только оценить технику управления авто, но и поддержать человека в стрессовый момент, помочь ему сосредоточиться и проявить свои навыки управления”, – делится Наталья.

Экзаменаторами в сервисных центрах МВД могут стать все желающие, кто имеет высшее образование не ниже бакалавра, водительское удостоверение (минимум категории “B”) и стаж управления транспортными средствами не менее 5 лет. Кандидат присылает резюме, проходит собеседование, специальные проверки, стажировки – и при успешном результате приобщается к команде сервисного центра МВД.

Подготовка к работе экзаменатором непростая. Обучение осуществляется на базе Национальной академии внутренних дел на Вите-Почтовой, на Киевщине. Программа подготовки охватывает 100 академических часов и длится 2,5 недели. Обучение включает такие ключевые темы: правила дорожного движения, технические характеристики транспортных средств, изучение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и соответствующий европейский опыт, оказание первой медицинской помощи, механизмы противодействия коррупции, критерии оценки водителей.

Кроме этого, во время обучения преподаватели уделяют важное внимание стандартам коммуникации. Изучаются психологические аспекты общения с людьми в различных ситуациях, в частности, в кризисных, а также – приема экзаменов у людей с инвалидностью. Особое внимание уделяется психологической устойчивости, умению объективно оценивать действия кандидатов в водители и придерживаться принципов беспристрастности. После курса обучения – экзамены, а дальше – практическая стажировка непосредственно по месту будущей работы.

Первые такие учебные курсы стартовали в октябре прошлого года. С тех пор их прошли уже 50 человек, из них – 9 женщин. До конца первого полугодия 2025 года планируется выпуск еще 12 экзаменаторов.

Напомним, что по официальной информации от главного сервисного центра шансы на успешную сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения очень низкие. Так теорию с первого раза успешно сдает лишь 21% кандидатов. С вождением ситуация еще хуже – с первой попытки справляется лишь 16% кандидатов. Такая ситуация создает значительные коррупционные риски.