Як стати екзаменатором у сервісних центрах МВС

Телеканал “Інтер” у сюжеті програми “Подробиці” розказав, як проходить робочий день жінки-екзаменатора одного зі столичних сервісних центрів МВС, а також показав реакцію майбутніх водіїв.

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Героїнею стала Наталія – фахівець з багаторічним досвідом у сфері безпеки дорожнього руху. Пройшовши відповідну підготовку, вона приєдналася до команди екзаменаторів сервісного центру МВС у Києві. Наталія вже провела перші практичні іспити, а її підхід до роботи отримав схвальні відгуки як від колег, так і від кандидатів у водії.

“У моїй роботі найголовніше – не тільки оцінити техніку керування авто, а й підтримати людину в стресовий момент, допомогти їй зосередитися й проявити свої навички керування”, – ділиться Наталія.

Екзаменаторами в сервісних центрах МВС можуть стати всі охочі, хто має вищу освіту не нижче бакалавра, посвідчення водія (мінімум категорії “B”) та стаж керування транспортними засобами не менше 5 років. Кандидат надсилає резюме, проходить співбесіду, спеціальні перевірки, стажування – і при успішному результаті долучається до команди сервісного центру МВС.

Підготовка до роботи екзаменатором непроста. Навчання здійснюється на базі Національної академії внутрішніх справ на Віті-Поштовій, на Київщині. Програма підготовки охоплює 100 академічних годин і триває 2,5 тижні. Навчання включає такі ключові теми: правила дорожнього руху, технічні характеристики транспортних засобів, вивчення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та відповідний європейський досвід, надання першої медичної допомоги, механізми протидії корупції, критерії оцінювання водіїв.

Окрім цього, під час навчання викладачі приділяють важливу увагу стандартам комунікації. Вивчаються психологічні аспекти спілкування з людьми в різних ситуаціях, зокрема, в кризових, а також – приймання іспитів у людей з інвалідністю. Особлива увага приділяється психологічній стійкості, вмінню об’єктивно оцінювати дії кандидатів у водії та дотримуватись принципів неупередженості. Після курсу навчання – іспити, а далі – практичне стажування безпосередньо за місцем майбутньої роботи.

Перші такі навчальні курси стартували у жовтні минулого року. З того часу їх пройшли вже 50 осіб, з них – 9 жінок. До кінця першого півріччя 2025 року планується випуск ще 12 екзаменаторів.

Нагадаємо, що за офіційною інформацією від головного сервісного центру шанси на успішне складання іспитів для отримання посвідчення водія дуже низькі. Так теорію з першого разу успішно складає лише 21% кандидатів. З водінням ситуація ще гірша – з першої спроби справляється лише 16% кандидатів. Така ситуація створює значні корупційні ризики.