Зимой случаются погодные условия, перед которыми беспомощными оказываются даже автомобили с современными электронными системами помощи водителю. Что уж тогда говорить о машинах без таких "помощников"? Например, трогаясь с места на льду.

Сдвинуться с места на льду бывает труднее, чем ехать по нему. Дело в том, что момент силы в месте контакта колеса с поверхностью во время трогания оказывается самым большим – и поэтому колеса легко срываются в пробуксовку, остановить которую при трогании очень сложно.

Даже по совершенно гладкому льду на самом деле можно ездить, хотя для этого надо соблюдать определенные условия

Сначала напомним главное, общее для любых скользких поверхностей правило: трогаться надо при низких оборотах двигателя и при максимально плавном обращении с педалями. Это касается и машин с “механикой”, и с автоматическими трансмиссиями.

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Вторая передача. На очень скользкой поверхности трогайтесь со второй передачи – это уменьшит тот самый крутящий момент на колесах, который влечет за собой пробуксовку. На машинах с АКП надо принудительно включить вторую передачу – в режиме М (manual). Не путайте это с режимом “2” на старых автоматах (здесь двойка означает ограничение переключения вверх второй передачей). На коробках старого образца, где ручного режима нет, иногда есть зимний режим – им и надо воспользоваться.

Современные электронные системы в большинстве случаев помогают двинуться на льду, но от аккуратности водителя тоже многое зависит

Песок. Тронуться с места на “абсолютном” льду поможет проверенное еще в эпоху паровозов средство – песок. Надо обильно посыпать им перед обоими ведущими колесами дорожки длиной хотя бы полметра – конечно, в направлении движения. Вы спросите, где взять песок, скажем, на офисной парковке? Мы ответим: в багажнике, в пластиковой бутылке с широким горлышком. Да, процедура посыпки будет иметь немного архаичный вид, но это работает.

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Враскачку. Бывает, что ведущие колеса оказываются в такой себе ледяной лунке – например, когда машина попала поперек колеи или когда водитель долго буксовал на одном месте. Здесь так же поможет песок или раскачивание машины вперед-назад. Это просто: включив первую передачу, тихонько трогайте вперед, пока колесо начнет буксовать. Затем нажмите сцепление и дайте машине откатиться назад. Хорошо, если в этот момент вы успеете включить заднюю, чтобы повторить маневр в обратном направлении – если нет, пусть машина откатится назад сама. Тут же, не мешкая, вновь подавайте машину вперед, потом снова назад и так далее. В конце концов получится, что вы раскачиваете машину в лунке. Для переключения передач можно задерживать машину в крайнем положении стояночным тормозом. Когда амплитуда раскачивания станет достаточно большой, вам начнут помогать силы инерции и в одном из крайних положений колеса вырвутся из плена. Если не получится, придется удлинить лунку вручную – например, монтировкой, и повторить раскачку. На машине с автоматом этот метод применять сложно, а главное, что так можно сломать АКП. Поэтому выбираться “враскачку” на машине с автоматом можно только при наличии большого опыта.

Сложнее всего бывает сдвинуться с места, когда машина остановилась на ледяных неровностях

Не получится ни за что

Следует понимать, что есть ситуация, когда не получится тронуться на льду в принципе: на более-менее крутом подъеме. Но вы можете сдвинуться не в гору, а вниз – пусть даже задом. Развернитесь на задней передаче и не спеша езжайте вниз. Конечно, сначала надо продумать свой новый маршрут, а главное – убедиться, что во время разворота и других маневров вам не будут мешать другие участники дорожного движения.

В заключение позволим себе напомнить, что когда дорога настолько скользкая, что на ней машина плохо трогается, значит, она так же плохо будет и тормозить, и слушаться руля. Поэтому прежде чем начинать попытки сдвинуться на льду, попробуйте спрогнозировать свой будущий маршрут. Возможно, он весь будет настолько скользким и опасным, что нет смысла отправляться в путь?

Один из немногих безнадежных случаев – трогание вверх на ледяной поверхности. Даже шипы и электронные противобуксовочные системы здесь иногда бывают бессильными

Рекомендация Авто24

О том, как трогаться на льду, надо позаботиться еще перед остановкой. Очень не желательно парковать машину на скользкой поверхности. Если же выбора нет, оставляйте машину так, чтобы хотя бы ведущие колеса были на поверхности с хорошим сцеплением. Оттолкнувшись от этого пятачка, вы получите короткий импульс вперед в первый момент трогания, и вам его хватит, чтобы набрать небольшую скорость и продолжить движение уже по скользкой дороге.

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