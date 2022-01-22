Взимку трапляються погодні умови, перед якими безпорадними виявляються навіть автомобілі з сучасними електронними системами допомоги водію. Що вже тоді казати про машини без таких «помічників»? Наприклад, при рушанні з місця на льоду.

Зрушити з місця на льоду буває важче, ніж їхати по ньому. Справа у тому, що момент сили у місці контакту колеса з поверхнею під час рушання виявляється найбільшим – і тому колеса легко зриваються у пробуксовування, зупинити яке при рушанні дуже складно.

Навіть по геть гладкій кризі насправді можна їздити, хоча для цього треба дотримуватися певних умов

Спочатку нагадаємо про головне, спільне для будь-яких слизьких поверхонь правило: рушати треба при низьких обертах двигуна і максимально плавному поводженні з педалями. Це стосується і машин з “механікою”, і з автоматичними трансмісіями.

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Друга передача. На дуже слизькій поверхні рушайте з другої передачі – це зменшить той самий крутний момент на колесах, який спричиняє пробуксовування. На машинах з АКП треба примусово увімкнути другу передачу – в режимі М (manual). Не плутайте це з режимом “2” на старих автоматах (тут двійка означає обмеження перемикання вгору другою передачею). На коробках старого зразку, де ручного режиму немає, іноді є зимовий режим – ним і треба скористатися.

Сучасні електронні системи в більшості випадків допомагають рушити на льоду, але від акуратності водія теж багато залежить

Пісок. Зрушити з місця на “абсолютній” кризі допоможе перевірений ще в добу паровозів засіб – пісок. Треба рясно посипати піском перед обома ведучими колесами доріжки довжиною хоча б півметра – звісно, у напрямку руху. ви спитаєте, де взяти пісок, скажімо, на офісній парковці? Ми відповімо: у багажнику, у кількалітровій пластиковій пляшці з широким горлом. Звичайно, якщо попереднього його туди покласти. Так, процедура посипання матиме трохи архаїчний вигляд, але це працює.

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Врозкачку. Буває, що ведучі колеса опиняються у такій собі крижаній лунці – наприклад, коли машина потрапила впоперек колії або коли водій довго буксував на одному місці. Тут так само допоможе пісок, або – розкачування машини вперед-назад. Це просто: увімкнувши першу передачу, тихенько рушайте вперед аж доки колесо почне буксувати. Тоді натисніть зчеплення та дайте машині відкотися назад. Добре, якщо в цю мить ви встигнете увімкнути задню, щоб повторити маневр у зворотному напрямку – якщо ні, нехай машина відкотиться назад сама. Тут же, не зволікаючи, знов подавайте машину вперед, потім – знову назад і так далі. Врешті решт вийде, що ви розгойдуєте машину у лунці. Для перемикання передач можна затримувати машину у крайньому положенні стоянковим гальмом. Коли амплітуда розкачування стане достатньо великою, вам почнуть допомагати сили інерції і в одному з крайніх положень колеса вирвуться з полону. Якщо не вийде, доведеться подовжити лунку вручну – наприклад, монтировкою – і повторити розгойдування. На машині з автоматом цей метод застосовувати важко, а головне, що так можна зламати АКП. Тому вибиратися методом розкачування на машині з автоматом можна тільки за наявності великого досвіду.

Найскладніше зрушити з місця, коли машина зупинилася на крижаних нерівностях

Не вийде нізащо

Слід розуміти, що є ситуація, коли не вийде зрушити на льоді в принципі: на більш-менш крутому підйомі. Але ви можете зрушити не в гору, а вниз – нехай навіть задом. Розверніться на задній передачі і їдьте вниз на першій – другій передачі. Звісно, спочатку треба продумати свій новий маршрут, а головне – переконатися, що під час розвороту та інших маневрів вам не заважатимуть інші учасники дорожнього руху.

Насамкінець дозволимо собі нагадати, що коли дорога настільки слизька, що на ній машина погано рушає, значить, вона так само погано і гальмуватиме, і слухатиметься керма. Тож перш ніж розпочинати спроби зрушити на льоду, спробуйте спрогнозувати свій майбутній маршрут. Можливо, він весь буде настільки слизьким і небезпечним, що немає сенсу вирушати в дорогу?

Один з небагатьох безнадійних випадків – рушання вгору на крижаній поверхні. Навіть шипи і електронні протибуксувальні системи тут іноді бувають безсилими

Рекомендація Авто24

Про те, як рушати на льоду, треба подбати ще перед запинкою. Дуже не бажано паркувати машину на слизькій поверхні. Якщо ж вибору немає, залишайте машину так, щоб бодай ведучі колеса були на поверхні з добрим зчепленням. Відштовхнувшись від цього п’ятачка, ви отримаєте короткий імпульс вперед у першу мить рушання, і вам його вистачить, щоб набрати невелику швидкість та продовжити рух вже по слизькій дорозі.

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