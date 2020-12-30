В Киеве водитель придумал оригинальный способ, чтобы обезопасить свой автомобиль от эвакуации.

Так, на одной из киевских улиц был замечен автомобиль Honda. Необычным было то, что его цепью приковали к столбу уличного освещения. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы эвакуатор не увез машину на штрафплощадку.

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"В Киеве водитель машины оставил ее в неположенном месте и привязал ее к столбу", – говорится в подписи под фото. В то же время столичной инспекции по парковки рассказали, что данный автомобиль уже несколько раз отправлялся на штрафплощадку. Однако сейчас его не трогали.

"Автомобиль этого водителя уже несколько раз эвакуировали наши инспекторы за нарушение правил парковки. Поэтому у него достаточно фото с автомобилем на эвакуаторе. Когда он в очередной раз оплатил штраф, то решил, что можно и "похулиганить". Он показательно привязал автомобиль цепью к осветительной опоре якобы в знак протеста. Но мы не убирали его автомобиль, когда он был на цепи", – рассказал представитель службы эвакуации.

Напомним, что киевские власти искусственно уменьшают количество мест для парковки устанавливая "антипарковочные столбики". Делается это ради того, чтобы заставить автомобилистов нарушать поравала парковки и заработать средства на эвакуации. В 2020 году киевские автомобилисты уже потратили на выкуп эвакуированных автомобилей около 100 млн грн.