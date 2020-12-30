У Києві водій придумав оригінальний спосіб, щоб убезпечити своє авто від евакуації.

Так, на одній з київських вулиць було помічено автомобіль Honda. Незвичайним було те, що його ланцюгом прикували до стовпа вуличного освітлення. Скоріш за все, це було зроблено для того, щоб евакуатор не відвіз машину на штрафмайданчик.

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"У Києві водій машини залишив її в недозволеному місці і прив'язав її до стовпа", - сказано в підписі під фото. У той же час столичної інспекції по паркування розповіли, що дане авто вже кілька разів відправлялося на штрафмайданчик. Проте зараз його не чіпали.

"Автомобіль цього водія вже кілька разів евакуювали наші інспектори за порушення правил парковки. Тому у нього досить фото з автомобілем на евакуаторі. Коли він черговий раз сплатив штраф, то вирішив, що можна і "похуліганити". Він показово прив'язав автомобіль ланцюгом до освітлювальної опори нібито в знак протесту. Але ми не прибирали його автомобіль, коли він був на ланцюгу", - розповів представник служби евакуації.

Нагадаємо, що київська влада штучно зменшує кількість місць для паркування встановлюючи "антипаркувальні стовпчики". Робиться це за для того, аби змусити автомобілістів порушувати поравала паркування і заробити кошти на евакуації. За 2020 рік київські автомобілісти вже витратили на викуп евакуйованих автомобілів близько 100 млн грн.