Необязательный, но очень показательный элемент подержанного автомобиля – подушки безопасности. То, что они смягчают последствия ДТП, не единственная и не главная их польза для покупателя машины с пробегом. Но чтобы использовать подушки во втором качестве, нужны определенные знания. Каковыми "Авто 24" готов поделиться с читателями.

Для опытного покупателя подержанной машины система SRS Airbag – они же подушки безопасности – служат индикатором участия машины в аварии. При чем можно сделать вывод, насколько сильным был удар, ведь на машинах нескольких последних поколений при незначительной аварии подушки не выстреливают. Имея такую подсказку, как факт срабатывания аэрбегов, можно искать на машине следы ДТП или сразу отказываться от покупки.

На автомобилях для развитых стран подушки безопасности стали обязательными в 1988 – 98 гг. Но на другие рынки те же модели могли поставляться без них.

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Есть, правда, небольшая проблема, которая может свести на нет помощь в диагностике машины на предмет ДТП: подушки – не лампочки или, скажем, не радио, их нельзя проверить путем включения-выключения. Поэтому понять состояние аэрбега и вообще его наличие можно лишь приложив специальные усилия. Итак, как узнать, срабатывали ли когда-нибудь на машине подушки безопасности.

Лампочка на панели

Первый уровень проверки – индикатор исправности системы SRS. Как и другие подобные символы, он должен включаться вместе с зажиганием и гаснуть через несколько секунд.

Подозрительные признаки следующие:

Индикатор не загорелся. Если машина достаточно старая, не исключено, что в ней никогда и не было аэрбегов. Но тогда на деталях салона не должно быть маркировки SRS или Airbag. На более или менее новых автомобилях можно по VIN-коду проверить комплектацию конкретного экземпляра – сколько и каких подушек было установлено. Но по отношению к очень пожилым машинам это не всегда возможно. Еще одна причина не срабатывания индикатора SRS – перегорела его лампочка.

Контрольная лампа на приборной панели – первый шаг диагностики подушек безопасности. Абсолютной точности здесь не ждите, но игнорировать этот индикатор тоже не следует.

Индикатор не погас . Если лампочка горит все время, значит система не исправна и требует проверки диагностическим сканером (см. ниже). Возможно, причина как раз в отсутствии пиропатрона, который решили не устанавливать заново после ДТП.

Индикатор погас неправильно. Каждая из систем, имеющая на панели контрольные лампы, диагностируется самостоятельно и соответственно по итогам проверки индикаторы не могут погаснуть все одновременно. Если лампа SRS каждый раз затухает вместе с одной другой, это основание провести более глубокую, инструментальную диагностику. Возможно, предыдущий владелец просто подключил лампу неисправной системы SRS к соседней.

Обивка

Выстреливая в момент аварии, подушки прорывают обивку интерьера. Обычно эти детали стоят немало, так что несознательные владельцы могут вместо их замены замаскировать поврежденные места. Внимательно осмотрите пластик в районе подушек – нет ли на нем следов склеивания, шпаклевки и покраски.

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На сиденьях и мягкой обивке салона сработку аэрбегов выдают неровные швы (мягкая обивка раскрывается по швам), а то и заплаты. Выявить места ремонта поможет сравнение зон установки подушек с противоположной стороной кресла или другой обивки.

Заменить подушку после срабатывания довольно дорого, поэтому при ремонте после ДТП пожилых машин этого часто не делают. Срабатывание SRS вызывает и другие нарушения, которые тоже нужно устранять.

Диагностический сканер

Больше информации об истории подушек безопасности в салоне даст проверка диагностическим сканером. Он может показать не только случаи срабатывания подушек и замены их пиропатронов, но и срок их годности. Но для этого нужен сканер, соответствующая программа, которая знакома с указанной моделью авто и обученный диагност.

Лобовое стекло

Косвенным подтверждением того, что в машине срабатывала передняя подушка безопасности, может стать неродное лобовое стекло. Дело в том, что у некоторых моделей при срабатывании подушки (как правило, переднего пассажира) часть торпедо над отсеком аэрбега, отлетая, разбивает стекло.

Разбитое стекло – не единственная беда, спровоцированная сработкой подушек. Иногда непоправимые повреждения получает даже торпедо.

Конечно, для замены “лобовухи” могут быть и другие причины, но этот факт поможет составить полную картину, если есть другие признаки срабатывания системы SRS. С другой стороны, имейте в виду, что при отсутствии пассажира на сиденье перед подушкой в случае ДТП она не выстреливает.

Рекомендация "Авто 24"

Мы не хотим сказать, что отсутствие исправных подушек безопасности является причиной отказа от покупки машины. Если в порядке ремни безопасности, использование автомобиля вполне возможно, ведь основную нагрузку в спасении жизни людей в ДТП несут именно ремни. Но выяснить ситуацию с системой SRS Airbag в конкретной машине стоит хотя бы потому, что это поможет прояснить историю данного экземпляра по поводу его участия в ДТП. А это уже гораздо более важное обстоятельство.

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