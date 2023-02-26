Нам бы очень хотелось, чтобы этот вопрос не затрагивался всерьез никого из наших читателей и имел для них чисто спортивный интерес. Но часто подушки не срабатывают не из-за технической проблемы, а из-за того, что не выполнено одно из обязательных условий алгоритма. То есть виноватым может оказаться в том числе и водитель.

Нередко, рассматривая фото дорожного происшествия, неравнодушные автомобилисты пытаются понять, сработали ли в автомобилях-участниках подушки безопасности. И в зависимости от ответа, делается вывод: если да - то "ясно, почему все и выжили", если нет - "понятно, чего люди травмировались". И, конечно, во втором случае всем интересно: почему аэрбеги не сработали.

Первые системы Airbag (1970 – 1980-е гг.) имели минимум компонентов. Вероятно, потому они отличались феноменальной надежностью.

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Прежде чем разобраться с причинами, напомним, что далеко не в каждой аварии должны срабатывать подушки безопасности. Потому что для их активации есть определенный список условий. Более того, нужно вам сказать, что аэрбеги – отнюдь не главное средство безопасности в автомобиле.

Почему не срабатывают подушки безопасности

Потому что так нужно. Прежде чем пиропатрон вытолкнет подушку, блок управления системы SRS Airbag должен согласовать несколько предварительных условий: скорость движения (более 20 – 22 км/ч), направление удара, наличие человека на сиденье напротив подушки и пр.;

Потому что люди не были пристегнуты. Во многих моделях авто подушка не раскроется, если человек напротив нее не пристегнут ремнем. Причина проста: человек, летящий навстречу раскрывающейся подушке, получает тяжелые травмы лица. Отвечать за которые изготовитель не хочет;

Современные системы SRS Airbag имеют около двух десятков элементов. Отчасти именно в этом причина отказов и отзывных компаний, время от времени имеющих место в мировом автопроме.

Потому что ее нет. На самом деле, на большом количестве машин в Украине аэрбеги отсутствуют, хотя руль и торпедо имеют соответствующие маркировки. Потому что предыдущий владелец не восстановил подушки после прежней аварии – при том, что машин-”битков” на украинских дорогах огромное количество.

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Потому что что-то сломалось. Система SRS – одна из самых надежных среди всех автомобильных. Но на машине старше 10 лет и она может подвести. К счастью, во многих случаях о неисправности аэрбегов своевременно докладывает аварийная лампа на приборной панели.

Экономия во благо

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на первый пункт вышеприведенного рейтинга – возможно, он будет казаться вам странным. Между тем, конструкторы ограничили срабатывание аэрбегов несколькими условиями, и как ни странно, ради удешевления ремонта после ДТП.

На дешевых или пожилых машинах не всегда есть смысл восстанавливать подушки после ДТП. Но перед продажей некоторые владельцы маскируют отсутствие аэрбегов.

Инженеров следует поблагодарить за эти несколько барьеров, ведь при незначительном ДТП стоимость разорванных подушками торпедо и руля может сравниться со стоимостью сломанного бампера и разбитой светотехники. При том что при ДТП на скорости до 20 км/ч обычно подушки просто не нужны (конечно, при пользовании ремнями безопасности).

Рекомендация "Авто 24"

Наличие в машине подушек безопасности не должно успокаивать: они никак не освобождают вас от обязанности придерживаться ПДД и здравого смысла. Аэрбеги – всего лишь один из элементов (причем не самый эффективный!) пассивной безопасности, призванный облегчить последствия уже произошедшего ДТП. Между тем для всех гораздо лучше, когда водитель благодаря своему мастерству и осторожности избегает аварий вообще. И к этому нужно стремиться каждому, кто садится за руль – независимо от наличия системы SRS Airbag в автомобиле.

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