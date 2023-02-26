Нам би дуже хотілося, щоб це питання не торкалося всерйоз нікого з наших читачів і мало для них суто спортивний інтерес. Але часто подушки не спрацьовують не через технічну проблему, а через те, що не виконана одна з обов’язкових умов алгоритму. Тобто винен може бути у тому числі і водій.

Нерідко, розглядаючи фото дорожньої пригоди, небайдужі автомобілісти намагаються роздивитись, чи спрацювали в автомобілях-учасниках подушки безпеки. І в залежності від відповіді, робиться висновок: якщо так – то “ясно, чому всі і вижили”, якщо ні – “зрозуміло, чого люди травмувалися”. І звісно ж, у другому випадку всім цікаво: чому аербеги не спрацювали.

Перші системи Airbag (1970 – 1980-ті рр.) мали мінімум компонентів. Певно, тому вони відрізнялися феноменальною надійністю.

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Перш ніж розібратися з причинами, нагадаємо, що далеко не в кожній аварії повинні спрацьовувати подушки безпеки, бо для їхньої активації є певний перелік умов. Більше того, маємо вам сказати, що аербеги – аж ніяк не головний засіб безпеки на борту автомобіля.

Чому не спрацьовують подушки безпеки

Тому що так треба. Перш ніж піропатрон виштовхне подушку, блок керування системи SRS Airbag має узгодити кілька попередніх умов: швидкість руху (понад 20 – 22 км/год), напрямок удару, наявність людини на сидінні навпроти подушки;

Тому що люди не були пристебнуті. У багатьох моделях авто подушка не розкриються, якщо людина навпроти неї не пристебнута ременем. Причина проста: людина, яка летить назустріч подушці, що саме розкривається, отримує важкі травми обличчя. Відповідати за які виробник не хоче;

Сучасні системи SRS Airbag мають до двох десятків елементів. Почасти саме у цьому причина відмов та компаній відклику, які час від часу мають місце.

Тому що її немає. Насправді на великій кількості машин в Україні аербеги відсутні, хоча кермо і торпедо мають відповідні маркування. Бо попередній власник не відновив подушки після колишньої аварії – притому, що машин-битків на українських шляхах величезна кількість.

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Тому що щось зламалося. Система SRS – одна з найнадійніших серед усіх. Але на автомобілі старшому за 10 років і вона може відвести. На щастя, у багатьох випадках про несправність аербегів доповідає аварійна лампа на панелі приладів.

Економія

Насамкінець хотілося б ще раз звернути увагу на перший пункт вищенаведеного рейтингу – можливо, він здаватиметься вам дивним. Між тим, конструктори обмежили спрацювання аербегів кількома умовами, як не дивно, заради здешевлення ремонту після ДТП.

На дешевих або немолодих машинах не завжди є сенс відновлювати подушки після ДТП. Але перед продажем деякі власники маскують відсутність аербегів.

За це інженерам треба подякувати, адже при незначному ДТП вартість розірваних подушками торпедо та керма може зрівнятися з вартістю зламаного бампера та розбитої світлотехніки. При тому що при ДТП на швидкості до 20 км/год найчастіше подушки просто не потрібні (звісно, за умови користування пасами безпеки).

Рекомендація “Авто 24”

Наявність у машині подушок безпеки не повинна заспокоювати вас: вони аж ніяк не звільняють вас від обов’язку дотримуватись ПДР та здорового глузду. Аербеги – всього лише один з елементів (причому не найбільш ефективний!) пасивної безпеки, покликаний полегшувати наслідки ДТП, що вже сталося. Між тим, для всіх набагато краще, коли водій завдяки своїй майстерності та обережності уникає аварій взагалі. І цього треба прагнути кожному, хто сідає за кермо – незалежно від наявності системи SRS Airbag в автомобілі.

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