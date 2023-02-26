Нам би дуже хотілося, щоб це питання не торкалося всерйоз нікого з наших читачів і мало для них суто спортивний інтерес. Але часто подушки не спрацьовують не через технічну проблему, а через те, що не виконана одна з обов’язкових умов алгоритму. Тобто винен може бути у тому числі і водій.
Нерідко, розглядаючи фото дорожньої пригоди, небайдужі автомобілісти намагаються роздивитись, чи спрацювали в автомобілях-учасниках подушки безпеки. І в залежності від відповіді, робиться висновок: якщо так – то “ясно, чому всі і вижили”, якщо ні – “зрозуміло, чого люди травмувалися”. І звісно ж, у другому випадку всім цікаво: чому аербеги не спрацювали.
Перші системи Airbag (1970 – 1980-ті рр.) мали мінімум компонентів. Певно, тому вони відрізнялися феноменальною надійністю.
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Перш ніж розібратися з причинами, нагадаємо, що далеко не в кожній аварії повинні спрацьовувати подушки безпеки, бо для їхньої активації є певний перелік умов. Більше того, маємо вам сказати, що аербеги – аж ніяк не головний засіб безпеки на борту автомобіля.
Чому не спрацьовують подушки безпеки
- Тому що так треба. Перш ніж піропатрон виштовхне подушку, блок керування системи SRS Airbag має узгодити кілька попередніх умов: швидкість руху (понад 20 – 22 км/год), напрямок удару, наявність людини на сидінні навпроти подушки;
- Тому що люди не були пристебнуті. У багатьох моделях авто подушка не розкриються, якщо людина навпроти неї не пристебнута ременем. Причина проста: людина, яка летить назустріч подушці, що саме розкривається, отримує важкі травми обличчя. Відповідати за які виробник не хоче;
Сучасні системи SRS Airbag мають до двох десятків елементів. Почасти саме у цьому причина відмов та компаній відклику, які час від часу мають місце.
- Тому що її немає. Насправді на великій кількості машин в Україні аербеги відсутні, хоча кермо і торпедо мають відповідні маркування. Бо попередній власник не відновив подушки після колишньої аварії – притому, що машин-битків на українських шляхах величезна кількість.
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- Тому що щось зламалося. Система SRS – одна з найнадійніших серед усіх. Але на автомобілі старшому за 10 років і вона може відвести. На щастя, у багатьох випадках про несправність аербегів доповідає аварійна лампа на панелі приладів.
Економія
Насамкінець хотілося б ще раз звернути увагу на перший пункт вищенаведеного рейтингу – можливо, він здаватиметься вам дивним. Між тим, конструктори обмежили спрацювання аербегів кількома умовами, як не дивно, заради здешевлення ремонту після ДТП.
На дешевих або немолодих машинах не завжди є сенс відновлювати подушки після ДТП. Але перед продажем деякі власники маскують відсутність аербегів.
За це інженерам треба подякувати, адже при незначному ДТП вартість розірваних подушками торпедо та керма може зрівнятися з вартістю зламаного бампера та розбитої світлотехніки. При тому що при ДТП на швидкості до 20 км/год найчастіше подушки просто не потрібні (звісно, за умови користування пасами безпеки).
Рекомендація “Авто 24”
Наявність у машині подушок безпеки не повинна заспокоювати вас: вони аж ніяк не звільняють вас від обов’язку дотримуватись ПДР та здорового глузду. Аербеги – всього лише один з елементів (причому не найбільш ефективний!) пасивної безпеки, покликаний полегшувати наслідки ДТП, що вже сталося. Між тим, для всіх набагато краще, коли водій завдяки своїй майстерності та обережності уникає аварій взагалі. І цього треба прагнути кожному, хто сідає за кермо – незалежно від наявності системи SRS Airbag в автомобілі.
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