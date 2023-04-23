Необов’язковий, але дуже показовий елемент вживаного автомобіля – подушки безпеки. Те, що вони полегшують наслідки ДТП - не єдина й не головна їхня користь для покупця машини з пробігом. Але щоб використати їх у іншій якості, потрібні певні знання. Якими “Авто 24” готовий поділитися з читачами.

Для досвідченого покупця вживаної машини система SRS Airbag – ті самі подушки безпеки – служать індикатором участі машини в аварії. При чому можна зробити висновок, наскільки сильним був удар, адже на машинах кількох останніх поколінь при незначній аварії подушки не “вистрелюють”. А вже маючи таку підказку, як факт спрацювання аербегів, можна шукати на машині сліди ДТП чи відразу відмовлятись від покупки.

На автомобілях для розвинених країн подушки безпеки стали обов’язковими у 1998 році. Але на інші ринки ті самі моделі могли постачатися без них.

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Є, щоправда, невеличка проблема, яка може звести на нуль допомогу у діагностиці машини на предмет ДТП: подушки – не лампочки чи, скажімо, не радіо, їх не можна перевірити шляхом вмкання-вимикання. Тому зрозуміти стан аербега і взагалі, його наявність, можна лише, приклавши спеціальні зусилля. Отже, як дізнатися, чи спрацьовували колись на машині подушки безпеки.

Лампочка на панелі

Перший рівень перевірки – індикатор справності системи SRS. Як і інші подібні символи, він має вмикатися разом з запалюванням і гаснути за кілька секунд. Тривожні ознаки такі:

Індикатор не засвітився. Якщо машина доволі стара, не включено, що в ній ніколи й не було аербегів. Але тоді на деталях салона не повинно бути маркування SRS або Airbag. На більш-менш свіжих авто можна за VIN-кодом перевірити комплектацію конкретного екземпляра – скільки і яких подушок було встановлено. Але стосовно старих машин це не завжди можливо. Ще одна причина не спрацювання індикатору SRS – перегоріла його лампочка.

Контрольна лампа на панелі приладів – перший крок діагностики системи подушок безпеки. Абсолютної точності тут не чекайте, але ігнорувати цей індикатор теж не слід.

Індикатор не згас . Якщо лампочка горить весь час, значить, система не справна і потребує перевірки діагностичним сканером (див. нижче). Можливо, причина саме у відсутності піропатрона.

Індикатор згас неправильно. Кожна з систем, що має на панелі контрольні лампи, діагностується самостійно і відповідно, за підсумками перевірки індикатори не можуть згаснути всі одночасно. Тож якщо лампа SRS щоразу згасає разом з однією іншою, це підстава провести більш глибоку, інструментальну діагностику. Можливо, попередній власник просто під’єднав лампу несправної системи SRS до сусідньої.

Оббивка

“Вистрелюючи” в момент аварії, подушки проривають оббивку інтер’єру. Зазвичай ці деталі коштують чимало, тож недобросовісні власники можуть замість їх заміни маскують пошкоджені місця. Уважно обдивіться пластик в районі подушок – чи немає на ньому слідів склеювання, шпаклювання та фарбування.

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На сидіннях та м’якій оббивці салону колишнє спрацювання аербегів виказують нерівні шви, а то й латки. Виявити місця ремонту допоможе порівняння зон встановлення подушок з протилежним боком крісла чи іншої оббивки.

Замінити подушку після спрацювання доволі дорого, тому при ремонті після ДТП немолодих машин цього часто не роблять. Спрацювання SRS викликає чимало інших порушень, які теж треба усувати.

Діагностичний сканер

Найбільше інформації про історію подушок безпеки в салоні дасть перевірка діагностичним сканером. Він може показати не лише випадки спрацювання подушок, заміни їхніх піропатронів, а й термін їхньої придатності. Але для цього потрібні сканер, відповідна програма, яка знайома з зазначеною моделлю і навчений діагност.

Лобове скло

Непрямим підтвердженням того, що в машині спрацьовувала фронтальна подушка безпеки, може стати нерідне лобове скло. Річ у тому, що у деяких моделей при спрацюванні подушки (як правило, переднього пасажира) частина торпедо (кришка, що прикриває відсік аербега) розбиває скло.

Розбите скло – не єдина біда, що несе з собою спрацювання подушок. Іноді непоправних пошкоджень зазнає навіть торпедо.

Звісно, що для заміни “лобовухи” можуть бути й інші причини, але цей факт допоможе скласти повну картину, якщо є інші ознаки спрацювання системи SRS. З іншого боку, майте на увазі, що за відсутності пасажира на сидінні перед подушкою у випадку ДТП вона не “вистрілює”.

Рекомендація “Авто 24”

Ми не хочемо сказати, що відсутність справних подушок безпеки є причиною для відмови від покупки машини. Якщо в порядку ремені безпеки, використання автомобіля цілком можливе, адже основне навантаження у порятунку життя людей в ДТП несуть саме ремені. Але з’ясувати ситуацію з системою SRS Airbag в конкретній машині варто хоча б тому, що це допоможе прояснити історію даного екземпляра щодо його участі в ДТП. А це вже набагато важливіша обставина.

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