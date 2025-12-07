Как в Германии защитят велосипедистов от "открытых дверей"

Цель инициативы – уменьшить количество опасных аварий с участием велосипедистов, возникающих из-за внезапного открытия дверей припаркованных автомобилей. Об этом со ссылкой на Министерство транспорта ФРГ, немецкую ассоциацию велосипедистов ADFC и немецкий автомобильный клуб ADAC пишет Rheinische Post.

Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) в Гамбурге в последнее время фиксирует рост "аварий из-за открытия дверей", когда велосипедисты сталкиваются с внезапно открытыми дверями автомобилей. Подобные явления регистрируется в других городах.

Что такое dooring и почему это опасно

Аварии типа dooring (от английского door - "дверь") случаются тогда, когда водитель или пассажир неожиданно открывают дверь припаркованного автомобиля, и в них врезается велосипедист. Впрочем, это может быть водитель электросамоката или мопеда.

Обычно такие инциденты чаще всего возникают в крупных городах, где велосипедные дорожки проходят мимо стоянки или просто велосипедисты объезжают припаркованные у тротуара машины. Подобные столкновения могут приводить к тяжелым травмам, увечьям и даже летальным исходам.

Небрежно открытые двери автомобиля могут привести к серьезным авариям с участием велосипедистов. Фото: Дэвид Шунак

Согласно выводам Немецкого центра исследования аварий страховщиков (UDV) за 2020 год, 18% всех аварий с травмированием велосипедистов и пешеходов были связаны с припаркованными транспортными средствами. Аварии из-за открытых дверей стали одной из основных причин.

Городская среда и безопасность велосипедистов

По мнению экспертов ассоциации ADFC, для предотвращения таких аварий следует сделать системы помощи водителю, в частности должны обязательными быть предупреждения об открытии дверей. Это – приоритетная тема, она уже просится в повестку дня законодателей.

Такие системы способны существенно повысить безопасность на дорогах, особенно в городской среде, где велосипедисты являются одной из наиболее уязвимых групп участников движения.

"Велосипедисты, которые движутся мимо припаркованных автомобилей, находятся в особой зоне риска. Чтобы предотвратить такие аварии, мы планируем сделать системы помощи водителю, в частности предупреждения об открытии дверей, обязательными", – отметили в министерстве транспорта.

Этот шаг может стать важным этапом на пути к созданию безопасной транспортной инфраструктуры в Германии и примером для других стран Европы.

Краш-тест столкновения манекена на велосипеде с открытой дверью припаркованного автомобиля – человек на его месте сильно покалечился бы или стал бы навеки инвалидом. Фото: Гвидо Кирхнер

О Европе замолвите слово

Авторы исследования отмечают, что общенациональной статистики по авариям, связанных с "открытием дверей", нет. Однако, по словам директора велосипедного клуба (ADFC) Каролины Лодеманн, данные из отдельных немецких федеральных земель демонстрируют серьезность проблемы.

"Например, в Берлине инциденты во время посадки или высадки из автомобиля занимают третье место среди основных причин аварий с участием велосипедистов – 435 аварий", – заявила эксперт.

Есть и другие примеры. В Кельне в прошлом году было зарегистрировано около 120 аварий, связанных с "открытием дверей" (см. видео ниже, но впечатлительным его лучше не открывать). Кроме того, по данным страховщиков, почти каждая пятая авария связана с припаркованным автомобилем.

"ADFC годами требует, чтобы все транспортные средства были оснащены системой предупреждения об открытии дверей и системой автоматического экстренного торможения", – отметила Лодеманн.

Быстрой реакции не стоит ждать

Немецкий автомобильный клуб (ADAC) двумя руками за принятие такого решения, но отмечает, что это требование "вероятно будет применяться только к новым транспортным средствам".

Быстрой адаптации транспорта не стоит ждать, потому что "из-за большого количества старых транспортных средств в ЕС понадобится много лет, прежде чем последствия таких систем предупреждения об открытии дверей можно будет вывести из статистики аварий".

Что говорят автопроизводители

Автозаводы Европы в стороне от этой проблемы стоять не хотят. Многие производители уже предлагают такие системы предупреждения, но они доступны только как дополнительные опции.

Нормативы по оборудованию для легковых автомобилей, как правило, принимаются на уровне законодательного органа Евросоюза.