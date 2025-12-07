Як у Німеччині захистять велосипедистів від "відчинених дверей"

Мета ініціативи – зменшити кількість небезпечних аварій за участю велосипедистів, що виникають через раптове відкриття дверей припаркованих автівок. Про це з посиланням на Міністерство транспорту ФРН, німецьку асоціацію велосипедистів ADFC та німецький автомобільний клуб ADAC пише Rheinische Post.

Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC) у Гамбурзі останнім часом фіксує зростання "аварій через відкриття дверей", коли велосипедисти стикаються з раптово відчиненими дверима автомобілів. Подібні явища реєструється в інших містах.

Читайте також Чому електровелосипедам та скутерам вже не раді у великих містах



Що таке dooring і чому це небезпечно

Аварії типу dooring (від англійського door — "двері") трапляються тоді, коли водій або пасажир несподівано відчиняють двері припаркованого автомобіля, і в них врізається велосипедист. Втім, це може бути водій електросамоката чи мопеда.

Зазвичай такі інциденти найчастіше виникають у великих містах, де велосипедні доріжки проходять повз стоянки чи просто велосипедисти об'їжджають припарковані біля тротуару автівки. Подібні зіткнення можуть призводити до важких травм, каліцтва і навіть летальних випадків.

Недбало відчинені двері автомобіля можуть призвести до серйозних аварій за участю велосипедистів. Фото: Девід Шунак

Згідно з висновками Німецького центру дослідження аварій страховиків (UDV) за 2020 рік, 18% усіх аварій із травмуванням велосипедистів та пішоходів були пов’язані з припаркованими транспортними засобами. Аварії через відчинені двері стали однією з основних причин.

Міське середовище і безпека велосипедистів

На думку експертів асоціації ADFC, для запобігання таким аваріям слід зробити системи допомоги водію, зокрема мають обов’язковими бути попередження про відкриття дверей. Це – пріоритетна тема, вона вже проситься до порядку денного законодавців.

Такі системи спроможні суттєво підвищити безпеку на дорогах, особливо в міському середовищі, де велосипедисти є однією з найбільш уразливих груп учасників руху.

Читайте також Як правильно у Польщі обганяти велосипедистів, щоб не отримати штраф

"Велосипедисти, які рухаються повз припарковані автомобілі, перебувають в особливій зоні ризику. Щоб запобігти таким аваріям, ми плануємо зробити системи допомоги водію, зокрема попередження про відкриття дверей, обов’язковими", – зазначили в міністерстві транспорту.

Цей крок може стати важливим етапом на шляху до створення безпечнішої транспортної інфраструктури в Німеччині та прикладом для інших країн Європи.

Краш-тест зіткнення манекена на велосипеді з відкритими дверима припаркованого автомобіля – людина на його місці сильно покалічилася б чи стала б навіки інвалідом. Фото: Гвідо Кірхнер

Про Європу замовте словечко

Автори дослідження зазначають, що загальнонаціональної статистики щодо аварій, пов'язаних з "відкриттям дверей", немає. Однак, за словами директора велосипедного клубу (ADFC) Кароліни Лодеманн, дані з окремих німецьких федеральних земель демонструють серйозність проблеми.

"Наприклад, у Берліні інциденти під час посадки або висадки з автомобіля посідають третє місце серед основних причин аварій за участю велосипедистів – 435 аварій", – заявила експерт.

Є й інші приклади. У Кельні торік було зареєстровано близько 120 аварій, пов'язаних з "відкриттям дверей" (див. відео нижче, але вразливим його краще не відкривати). Крім того, за даними страховиків, майже кожна п'ята аварія пов'язана з припаркованим автомобілем.

"ADFC роками вимагає, щоб усі транспортні засоби були оснащені системою попередження про відкриття дверей та системою автоматичного екстреного гальмування", – зазначила Лодеманн.

Швидкої реакції годі чекати

Німецький автомобільний клуб (ADAC) двома руками за прийняття такого рішення, але зазначає, що ця вимога "ймовірно застосовуватиметься лише до нових транспортних засобів".

Читайте також Школярам-велосипедистам у Польщі видають "права", вони дійсні в Україні

Швидкої адаптації транспорту не варто чекати, бо "через велику кількість старих транспортних засобів у ЄС знадобиться багато років, перш ніж наслідки таких систем попередження про відчинення дверей можна буде вивести зі статистики аварій".

Що кажуть автовиробники

Автозаводи Європи осторонь цієї проблеми стояти не хочуть. Багато виробників вже пропонують такі системи попередження, але вони доступні лише як додаткові опції.

Нормативи щодо обладнання для легкових автомобілів, як правило, приймаються на рівні законодавчого органу Євросоюзу.