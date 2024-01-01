Школярам-велосипедистам у Польщі видають "права", вони дійсні в Україні

За відсутність цього документу, що має назву Karta rowerowa, велосипедистам та кермувальникам самокатів загрожує штраф у розмірі 1500 злотих. У конвертації на українську валюту це відповідає 14 850 гривням. Про це повідомляється на інформаційному порталі Польщі.

Звісно, штраф платитимуть батьки. Однак "на горіхи" дістанеться також адміністрації шкіл, оскільки саме ці навчальні заклади, а якщо точніше, то їх директори, несуть відповідальність за навчання учнів основам ПДР, в т.ч. у частині підготовки велосипедистів.

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Адміністрації шкіл приймають екзамени та видають дозвільні документи на право управління велосипедами (велоколяска, електросамокат). Учні з 10-річного віку отримують "права" для управління велосипедом, електросамокатом або особистим транспортним засобом.

Перші посвідчення на керування велосипедами й самокатами школярі можуть отримати у 10-річному віці: Фото: rare-gallery.com

При цьому керівництво навчального закладу не зобов’язано передавати список службам. Тому поліцейські при необхідності повинні будуть виїхати до обраного закладу, щоб перевірити, чи має учень велосипедну картку.

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Нагадаємо, з жовтня минулого у Польщі набули чинності нові правила дорожнього руху. Зокрема зміни стосуються неповнолітніх велосипедистів та водіїв електросамокатів, які для управляння перерахованими вище транспортними засобами повинні мати велосипедну картку (Karta rowerowa) або водійське посвідчення категорії AM, A1, B1 або T.

Karta rowerowa видається лише після здачі теоретичних та практичних іспитів, що організовуються безпосередньо в школах. Фото: sp2ozorkow.pl

Нині нагадування про необхідність водіям велосипедів та самокатів отримати навички зі знань основ ПДР пожвавилися.

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Адже попереду літні канікули і на вулицях побільшає учнівської молоді на двоколісних засобах пересування. Отож, звідусіль лине застереження про безпеку руху, знання Правил і, зрозуміло, про необхідність мати карту велосипедиста.

Karta rowerowa, яка видається безплатно після проходження курсу навчання за письмовою згодою одного з батьків або опікуна, дає право для виїзду школяра на велосипедні доріжки, а у разі їх відсутності – на вулиці та заміські дороги. Такий водій велосипеда чи самоката – повноцінний учасник дорожнього руху.

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До речі, у багатьох школярів, котрі повернулися з евакуації у Польщі, на руках є такі "права". Оскільки українські ПДР розроблені за міжнародними зразками, то видана у Польщі Karta rowerowa дійсна на території України: документ засвідчує, що її власник пройшов курс первинної підготовки і ознайомлений з основами ПДР.