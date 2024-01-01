Школьникам-велосипедистам в Польше выдают "права", они действительны в Украине

За отсутствие этого документа, называется Karta rowerowa, велосипедистам и водителям самокатов грозит штраф в размере 1500 злотых. В конвертации на украинскую валюту это соответствует 14 850 гривнам. Об этом сообщается на информационном портале Польши.

Конечно, штраф будут платить родители. Однако "на орехи" достанется также администрации школ, поскольку именно эти учебные заведения, а если точнее, то их директора, несут ответственность за обучение учащихся основам ПДД, в т.ч. в части подготовки велосипедистов.

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Администрации школ принимают экзамены и выдают разрешительные документы на право управления велосипедами (велоколяска, электросамокат). Ученики с 10-летнего возраста получают "права" для управления велосипедом, электросамокатом или личным транспортным средством.

Первые удостоверения на управление велосипедами и самокатами школьники могут получить в 10-летнем возрасте: Фото: rare-gallery.com

При этом руководство учебного заведения не обязано передавать список службам. Поэтому полицейские при необходимости должны будут выехать в выбранное заведение, чтобы проверить, имеет ли ученик велосипедную карточку.

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Напомним, с октября прошлого в Польше вступили в силу новые правила дорожного движения. В частности изменения касаются несовершеннолетних велосипедистов и водителей электросамокатов, которые для управления вышеперечисленными транспортными средствами должны иметь велосипедную карточку (Karta rowerowa) или водительское удостоверение категории AM, A1, B1 или T.

Karta rowerowa выдается только после сдачи теоретических и практических экзаменов, организуемых непосредственно в школах. Фото: sp2ozorkow.pl

Сейчас напоминания о необходимости водителям велосипедов и самокатов получить навыки по знаниям основ ПДД оживились.

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Ведь впереди летние каникулы и на улицах станет больше учащейся молодежи на двухколесных средствах передвижения. Поэтому, отовсюду несется предостережение о безопасности движения, знание Правил и, понятно, о необходимости иметь карту велосипедиста.

Karta rowerowa, которая выдается бесплатно после прохождения курса обучения по письменному согласию одного из родителей или опекуна, дает право для выезда школьника на велосипедные дорожки, а в случае их отсутствия – на улицы и загородные дороги. Такой водитель велосипеда или самоката – полноценный участник дорожного движения.

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Кстати, у многих школьников, вернувшихся из эвакуации в Польше, на руках есть такие "права". Поскольку украинские ПДД разработаны по международным образцам, то выдана в Польше Karta rowerowa действительна на территории Украины: документ удостоверяет, что ее владелец прошел курс первичной подготовки и ознакомлен с основами ПДД.