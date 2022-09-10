Нередко бывает, что полицейские составляют протокол якобы за опьянение водителя безосновательно. Как действовать в такой ситуации?

Статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях используется полицейскими для документирования управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения.

Наказание за это правонарушение, если оно совершено впервые в течение года, предусматривает штраф в размере 17 000 гривен с лишением на год права управления транспортными средствами. Повторение в течение года этого правонарушения будет иметь более серьезные последствия.

Кстати какие стадии алкогольного опьянения недопустимы для водителя

Такая строгость наказания абсолютно обоснована, ведь вождение в состоянии опьянения довольно часто приводит к ДТП, нередко – с тяжелыми последствиями. Но если водитель был абсолютно трезв, а недобропорядочные полицейские составили на него протокол по "130-й" безосновательно (например, за то, что водитель пытался отстаивать свои права во время остановки – что бывает нередко) – непременно нужно доказывать в суде свою невиновность.

Если этого не сделать, суд, который рассматривает такой протокол, может формально подойти к решению дела и в случае отсутствия обоснованных объяснений водителя привлечь его к предусмотренной ответственности.

“В своей адвокатской практике я неоднократно сталкивался с незаконно составленными протоколами на водителей по статье “130”, – говорит адвокат Игорь Тетеря . – Однако надо помнить, что требование полицейского о прохождении осмотра на состояние опьянения может быть предъявлено не любому водителю, а только тому, у которого установлены признаки опьянения”.

Отказ проходить осмотр на состояние опьянения

Отказ водителя проходить освидетельствование на состояние опьянения сам по себе является правонарушением, которое карается на уровне с установлением у водителя состояния опьянения. Поэтому полицейский должен проводить осмотр с помощью аппарата Drager или направить водителя в лечебное учреждение только в случае, если он заметил признаки опьянения.

Установленными законодательством признаками алкогольного опьянения являются:

запах алкоголя из полости рта;

нарушение координации движений;

нарушение речи; выраженная дрожь пальцев рук;

резкое изменение окраски кожного покрова лица;

поведение, не соответствующее обстановке.

Признаками наркотического или иного опьянения являются:

наличие одного или нескольких признаков состояния алкогольного опьянения (кроме запаха алкоголя из полости рта);

суженные или очень расширенные зрачки, не реагирующие на свет;

замедленность или наоборот повышенная живость или подвижность походки, речи;

покраснение лица или неестественная бледность.

Следовательно, при отсутствии у водителя ни одного из приведенных признаков опьянения нужно акцентировать внимание судьи на этом. В большинстве случаев, если в представленных полицейским доказательствах не будет очевидным наличие хотя бы одного из необходимых признаков опьянения, отказ от требования полицейского пройти осмотр не будет считаться правонарушением и дело может быть закрыто.

Также часто полицейские сами провоцируют водителя на отказ от прохождения осмотра и, только дождавшись неоднозначного или эмоционального отказа, сразу же берутся составлять протокол. На это также следует обращать внимание судьи при просмотре видео с нагрудной камеры полицейского, которое должно быть в материалах дела.

Для устранения сомнений у судьи относительно того, находился ли водитель в состоянии опьянения и почему отказался проходить осмотр, желательно немедленно после составления протокола обратиться в медицинское учреждение, которое проводит лабораторные исследования по поводу наличия состояния опьянения. Вывод из такого учреждения о ненахождении водителя в состоянии опьянения будет хорошим доказательством отсутствия в его действиях признаков правонарушения.

Как показывает практика, даже при наличии четкого отказа водителя по требованию полицейского пройти осмотр на состояние опьянения при отсутствии у него признаков опьянения и при наличии в дальнейшем сделанного заключения медицинского учреждения о ненахождении лица в состоянии опьянения, суд нередко закрывает такое дело.

Кстати какая процедура осмотра на состояние алкогольного опьянения

Установление у водителя состояния опьянения

Если же водитель был трезвым, но после осмотра якобы оказалось, что он находится в состоянии опьянения, то стратегия защиты в суде зависит от обстоятельств такого осмотра.

Водителю необходимо доказать судье, что результаты осмотра недостоверны, в частности, в результате проведения его с нарушением установленной законодательством процедуры.

Так, проведение осмотра по нарушению установленной законодательством процедуры обуславливает недействительность результатов такого осмотра. Обстоятельств, свидетельствующих о нарушении процедуры проведения осмотра и основаниях для его недействительности, может быть много.

Если осмотр проводили полицейские на месте остановки, то такими обстоятельствами могут быть:

проведение осмотра на состояние алкогольного опьянения без привлечения свидетелей;

не направление водителя в медицинское учреждение для проведения осмотра после отказа водителя признавать результаты осмотра, проведенного полицейским;

отсутствие сертификата соответствия и свидетельства о поверке рабочего средства измерительной техники, которым производился осмотр и т.д.

Если осмотр производился в медицинском учреждении, такими обстоятельствами могут быть:

проведение осмотра неуполномоченным государством медицинским учреждением на проведение таких осмотров или врачом, не прошедшим специальное обучение для их проведения;

ненадлежащее взятие образцов биологического материала для осмотра;

недостатки в составленных врачом документах по результатам осмотра;

проведение осмотра ненадлежащими средствами и ненадлежащим способом и т.д.

Например, спорным в судебной практике является то обстоятельство, каким образом должен проводиться осмотр на состояние наркотического опьянения водителя. Медицинские учреждения часто проводят такие осмотры с помощью экспресс-тестирования. Хотя законодательство предусматривает, что для определения наркотического средства или психотропного вещества обязательно проведение лабораторных исследований. Проведено ли в медицинском учреждении экспресс-тестирование лабораторным исследованием или нет – однозначного ответа ни законодательство, ни судебная практика не дает – одни судьи считают, что есть, а другие, что нет.

Чтобы породить сомнения у судьи, был ли осмотр надлежащим, желательно проверить сертификат соответствия экспресс-теста, приобщить к материалам дела инструкцию для использования экспресс-теста, в которых часто отмечается, что он является предварительным и его результат может быть ошибочным и требует дополнительной проверки и тому подобное.

Вместе с тем для полного развеивания сомнений у судьи желательно заявить ходатайство о проведении повторного исследования отобранных биологических образцов, которые при проведении осмотра отбираются в две емкости, одна из которых должна храниться в медицинском учреждении в течение 90 дней.

Если при повторном исследовании будет установлено отсутствие соответствующих веществ в биологическом материале или если такие биологические образцы не сохранились – дело будет закрыто.

Также интересно суд решил, что полицейский – не свидетель правонарушения

Другие основания для закрытия дела

Другими основаниями для закрытия дела могут быть:

не доказание полицейским пребывания водителя за рулем в состоянии опьянения;

неполная фиксация полицейским на видеорегистратор обстоятельств выявления правонарушения, что может свидетельствовать о сокрытии каких-либо важных обстоятельств;

недостатки в составленном полицейском протоколе, в частности составление его раньше получения результатов учитывая состояние опьянения и т.п.;

отсутствие других безоговорочных доказательств совершения соответствующего правонарушения – ведь именно полицейский должен предоставить суду доказательства, которые несомненно свидетельствуют о совершении водителем соответствующего правонарушения.

Вместе с тем следует иметь в виду, что каждое дело индивидуально и требует детального изучения для определения эффективной стратегии защиты с целью наилучшей защиты лица, привлекаемого к административной ответственности.