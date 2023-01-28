Без гаечного ключа в машине не открутишь аккумулятор или не подладишь расшатавшуюся деталь. Но какие именно нужные ключи для автомобиля?

Какие бывают гаечные ключи

Во-первых, они отличаются по способу захвата гайки или головки болта: рожковые, накидные, торцевые, разводные, самозажимные, трещоточные. Для периодического использования в домашнем или гаражном хозяйстве целесообразно иметь два-три первых типа.

Готовый набор ключей – удобный вариант при покупке. В таком случае проще выбрать продукцию более-менее известного бренда.

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Во-вторых, в настоящее время гаечные ключи делятся по качеству: профессиональные (самые дорогие), среднего сегмента и очень дешевые. В принципе, последними тоже можно пользоваться, но у них нет главного – надежности. И это еще в лучшем случае.

Некоторые хозяйственные граждане выбирают для нечастого использования подержанный инструмент выпуска прошлого века. В этом часто есть смысл, ведь низкокачественных ключей тогда просто не существовало. Главное в таком случае – выбрать неизношенные, не поврежденные экземпляры.

За пять веков использование резьбового соединения механики создали десяток типов гаечных ключей. В автоделе в большинстве случаев используют рожковые, накидные и торцевые (головки).

Чем плохие дешевые ключи

Чтобы настроить вас на покупку более-менее качественного инструмента, напомним, что некачественный ключ – это не тот, который может просто сломаться. Истинная угроза такого инструмента в другом. Низкокачественные ключи могут:

Травмировать мастера. Если ключ, к которому человек прикладывает усилие при откручивании гайки, сорвется, рука может с силой наткнуться на соседние детали.

Повредить детали автомобиля. Плохой ключ очень часто срывает грани крепежных деталей, которые могут быть оригинальными и которые нельзя заменить стандартными.

Отнять время. Выход из строя ключа во время работы означает ее остановку и потерю времени на поход в магазин за новым.

Здесь же следует отметить, что плохой ключ не обязательно ломается пополам. Довольно часто у него просто незаметно расходятся “рога” и он не может держать гайку своего размера. Кроме того, у ключей из слабой стали постепенно изнашиваются рабочие поверхности, и он опять-таки прокручивается на гайке.

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Блестящее покрытие не является обязательным условием качественного инструмента. Прочность – главный критерий, но при покупке проверить ее невозможно.

Признаки плохих ключей

Неаккуратная поверхность металла: остатки литников, облой, грубые буквы маркировки;

Геометрические изъяны : несимметричные грани, слишком плотная или слишком свободная посадка на гайку (болт) соответствующего размера;

Самая низкая цена среди всех остальных.

Следует понять одну вещь. Существуют некачественные ключи как минимум двух типов. Во-первых, есть такие, которые не могут служить человеку долго, на протяжении многих лет, как это бывает с профессиональным инструментом у мастеров на СТО. А во-вторых, есть некачественные ключи, на которые нельзя положиться совсем. Такой может сломаться или "расчахнуться" в любую минуту, а может заявить о своей непригодности с первой попытки - например, не "налезть" на гайку из-за собственного дефекта.

Сломать можно и вполне достойный ключ – если прикладывать к нему чрезмерное усилие, например, с помощью надетой трубы.

Какие размеры ключей покупать

Независимо от уровня качества ключей, их нужно иметь в определенном комплекте – то есть ряд размеров. Наиболее распространенные "номиналы" гаек и болтов следующие: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. В современных велосипедах часто применяют гайки "на 15", в бытовой технике могут встречаться также гаечки "на 6" и "на 7".

В идеале хорошо было бы иметь по два ключа каждого размера, чтоб держать сразу и гайку, и головку болта. Если это кажется вам роскошью, вместо второго экземпляра можно приобрести разводной ключ. Из-за своих больших размеров и подвижных "рогов" он не попадает в число безупречного инструмента. Но чтобы зажать и держать болт, гайку с которого вы в это время скручиваете, накидным или рожковым, разводной ключ обычно годится.

Домашний набор ключей вполне может выглядеть так. Возраст и внешний лоск инструмента на самом деле не имеют принципиального значения.

Рекомендация "Авто 24"

Всему есть предел: даже если вам не нужен инструмент профессионального уровня, не покупайте самые дешевые – откровенную некондицию. Во многих случаях совершенно дешевые ключи могут не справиться ни с одной гайкой. "Поймать" баланс цены и непригодности в случае с ключами непросто, но это тот случай, когда можно довериться продавцу. Как правило, он хорошо знает, какой инструмент из его витрины почти декоративный, а какой все же можно использовать с любительской целью в течение некоторого времени.

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