Без гайкового ключа в машині не відкрутиш акумулятор чи не підладнаєш деталь, яка розхиталась. Але які саме потрібні ключі для авто?

Які бувають гайкові ключі

По-перше, вони відрізняються за способом захоплення гайки або голівки болта: ріжкові, накидні, торцеві, розвідні, самозатискні, тріскачкові. Для періодичного використання у домашньому або гаражному господарстві доцільно мати перші два типи.

По-друге, в наш час гайкові ключі діляться за якістю: професійні (найдорожчі), середнього сегменту та геть дешеві. В принципі, останніми теж можна користуватись, але в них немає головного – надійності. І це ще в кращому випадку.

Готовий набір ключів – зручний варіант при купівлі. У цьому випадку простіше обрати продукцію більш-менш відомого бренду.

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Деякі хазяйновиті громадяни обирають для нечастого використання вживаний інструмент випуску минулого століття. У цьому часто є сенс, адже низькоякісних ключів тоді просто не існувало. Головне в такому випадку – обрати незношені, не пошкоджені екземпляри.

За п’ять століть використання різьбового з’єднання механіки створили десяток типів гайкових ключів. В автосправі у вжитку здебільшого ріжкові, накидні та торцеві (голівки).

Чим погані дешеві ключі

Щоб налаштувати вас на купівлю більш-менш якісного інструменту, нагадаємо, що неякісний ключ – це не той, який може раптом зламатися. Справжня загроза такого інструменту в іншому. Низькоякісні ключі можуть:

Травмувати майстра. Якщо ключ, до якого людина прикладає зусилля при відкручуванні гайки, зірветься, рука може з силою наштовхнутися на сусідні деталі.

Пошкодити деталі автомобіля. Поганий ключ дуже часто зриває грані кріпильних деталей, які можуть бути оригінальними, і які не можна замінити стандартними.

Забрати час. Вихід з ладу ключа під час роботи означає її зупинку і витрату часу на похід до магазину за новим.

Тут же треба зазначити, що поганий ключ не обов’язково ламається навпіл. Доволі часто у нього просто непомітно розходяться “роги” і він не може тримати гайку свого розміру. Крім того, у ключів зі слабкої сталі поступово зношуються (зминаються) робочі поверхні, і він знову- ж таки прокручується на гайці.

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Блискуче покриття – не обов’язкова умова якісного інструменту. Міцність – головний критерій, але при купівлі перевірити її неможливо.

Ознаки поганих ключів

Неакуратна поверхня металу: залишки літників, облой, грубі літери маркування;

Геометричні вади: несиметричні грані, надто щільна або надто вільна посадка на гайку (болт) відповідного розміру;

Найнижча ціна серед усіх інших.

Слід зрозуміти одну річ. Є неякісні ключі як мінімум двох типів. По-перше, є такі, що не можуть служити людині довго, протягом років, як це буває з професійним інструментом у майстрів на СТО. А по-друге, є неякісні ключі, на які не можна покластися зовсім. Такий може зламатись або “розчахнутись” будь-якої хвилини, а може заявити про свою непридатність з першої спроби – наприклад, не “налізти” на гайку через власний дефект.

Зламати можна і цілком гідний ключ – якщо прикладати до нього надмірне зусилля, наприклад, за допомогою надітої труби.

Які розміри ключів купувати

Незалежно від рівня якості ключів, їх потрібно мати у певному комплекті – тобто такий собі ряд розмірів. Найбільш поширені “номінали” гайок та болтів такі: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. У сучасних велосипедах часто застосовані гайки “на 15”, у побутовій техніці можуть зустрічатися також гаєчки “на 6” та “на 7”.

В ідеалі зручно було б мати по два ключі кожного розміру, щоб тримати одночасно і гайку, і голівку болта. Якщо це здається вам розкішшю, замість другого екземпляру можна придбати розвідний ключ. Через свої великі розміри та рухомі “роги” він не потрапляє до числа бездоганного інструменту. Але щоб затиснути і тримати болт, гайку з якого ви в цей час скручуєте накидним або рожковим, розвідний ключ зазвичай годиться.

Домашній набір ключів цілком може мати такий вигляд. Вік і зовнішній лоск інструменту насправді не мають принципового значення.

Рекомендація “Авто 24”

Усьому є межа: навіть якщо вам не потрібен інструмент професійного рівня, не купуйте відверту некондицію – у багатьох випадках геть дешеві ключі можуть не впоратись з жодною гайкою. “Зловити” баланс ціни й непридатності у випадку з ключами непросто, але це той випадок, коли можна довіритися продавцеві. Як правило, він добре знає, який інструмент з його “вітрини” майже декоративний, а який можна використовувати з “аматорською” метою протягом певного часу.

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