Багато хто з автовласників міг би сам обслуговувати та ремонтувати свою машину, але відлякує ціла низка дрібних ускладнень, які відволікають від головної мети роботи. “Авто 24” пригадав кілька універсальних прийомів, відпрацьованих кількома поколіннями автомобілістів.

Людині, яка обслуговує автомобіль непрофесійно, у вільний від основних занять час, найчастіше шкода часу, витраченого на гаражну роботу. Тому дрібні проблеми під час роботи особливо дошкуляють аматорів автосервісу. До того ж саме ці ускладнення можуть врешті решт завадити успіху заходу в цілому.

Під час самостійного ремонту через брак досвіду та інструменту можуть виникати проблемні ситуації. Тут і стануть у нагоді кмітливість та підказки колег.

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Помити руки . Ми недаремно починаємо добірку з кінця роботи. Ви здивуєтесь, але щоб руки легше відмивалися після роботи, їх треба намилити … до роботи! Намилити і дати висохнути, не витираючи. А потім уже вдягати рукавички або ставати до роботи як є. Сухе мило не дасть бруду в’їстися у шкіру, і тому він легко змиється з рук.

Тримати гайку. Одна з проблем під час робіт із сучасними автомобілями з їхнім щільним компонуванням – тіснява під капотом. Щоб притримати гайку чи болт у такому місці, можна використовувати “продовжувач” руки у вигляді віконного штапика чи довгої викрутки з пластиліном або магнітом на кінці, хірургічного пінцету (затискувача) тощо. Врешті-решт, гайку можна тимчасово приклеїти до дерев’яної планки або просто до пальця.

Інструмент для утримання та витягування деталей у важкодоступних місцях можна замінити імпровізованим пристроєм – потрібно лише мати магніт з отвором для кріплення.

Дістати щось . Дуже корисно мати у шафці гаража невеликий, але потужний магніт з отвором. Такий можна придбати у спеціалізованому інтернет-магазині, або запозичити, наприклад, у майстрів з ремонту комп’ютерів (хоча у магніту з “вінчестера” не буде отвору). Закріплений на кінець дерев’яної або пластикової планки, він допоможе дістати кріплення або дрібну деталь, які впали де у надра підкапотного простору. Майте на увазі, що магніт може врятувати навіть якщо деталь пластикова – часто в них є вмонтовані сталеві елементи.

Іржава різьба. Недаремно деякі СТО відмовляються брати в роботу автомобілі віком понад 10 років – на боротьбу зі старими гайками та болтами кваліфіковані механіки витрачають купу недешевого робочого часу. Якщо немає проникаючого мастила типу VD-40, змочуйте різьбу гасом, гальмівною рідиною, оцтом, лимонною кислотою, напоєм типу кола (у них є ортофосфорна кислота, яка хоч і слабо, але розчиняє іржу). Якщо є доступ, різьбове з’єднання можна нагріти – це допоможе.

Фірмове проникаюче мастило типу “рідкий ключ” чудово замінює гас або гальмівна рідина. Якщо є газова лампа, для подолання іржі у з’єднанні його можна нагріти.

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Клей завжди під рукою . Якщо необхідно з’єднати якісь деталі у невідповідальному місці, клей можна виготовити самому. Шматочок пінопласту треба помістити у розчинник або навіть у бензин (виходить не завжди) – і ви отримаєте досить ефективний і майже універсальний клей. Якщо замість пінопласту в розчиннику розчинити целулоїд (пластик, з якого виготовляють кульки для пінг-понгу, лінійки, гребінці, іграшки), то вийде емаліт – клей, колись поширений в авіації.

Інформація. Зекономити час, кошти та нерви допоможе добра книжка з обслуговування та ремонту вашої моделі. Завдяки такому помічнику можна заздалегідь підготувати усе необхідне до роботи з машиною, у тому числі “прорахувати” можливі ускладнення. Власне, суть не у самій книзі – для багатьох моделей вона може бути дуже дорогою або взагалі не існувати, а в інформації. Перед тим, як відкрити капот та відкрутити першу гайку, варто якщо не почитати “буквар”, то передивитись відео із розповіддю про ту операцію, за які ви беретесь.

Якщо ви час від часу виконуєте якісь ремонтні роботи з машиною власними силами, варто заздалегідь укомплектувати гараж деякими “універсальними” матеріалами та засобами, які можуть знадобитися вам (у тому числі згаданими вище). Бо якщо потреба у чомусь подібному виникне безпосередньо в процесі роботи, вам доведеться переривати роботу і навмисне витрачати час на похід до магазину.

Якщо терміново потрібен клей для пластику або паперу, є рецепт експромт-продукту: у розчиннику типу 647 або у бензині розчиніть пінопласт чи целулоїд.

Рекомендація “Авто 24”

Беручись за ремонт машини своїми силами, памятайте про техніку безпеки. Щоб намагаючись зекономити гроші, ви не втратили на час працездатність, поранивши пальці, “зловивши” смітинку в око або, скажімо, кинувши щось важке на ногу. Не поспішайте завершити роботу і продумуйте попередньо кожну операцію.

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