Пока ажиотаж на генераторы медленно спадал, технари портала "Авто 24" собирали информацию о первом опыте их эксплуатации - и получали собственный опыт. И теперь мы можем рассказать о выборе бензогенератора, подходящего как для дома, так и для гаража.

Подходов к выбору автономного генератора несколько. Мы дадим основные критерии оценки, а каждый читатель пусть сам решает, какой пункт для него должен быть на первом месте. Сразу скажем, что не все параметры сегодня можно оценить объективно, и в таких случаях мы не брали на себя миссию экспертов.

Три характерных типа автономных генераторов: инверторный, классический, и так называемый профессиональный – большей мощности и с большим ресурсом.

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Назначение

Главное, с чем вам нужно определиться – насколько долго должен работать ваш генератор? То есть:

или ежесуточно в течение всех часов, когда нет электроэнергии в сети;

или несколько раз в неделю по несколько часов – для подзарядки всех аккумуляторов, которые есть в доме.

В принципе возможны и промежуточные варианты, но основными точками отсчета должны быть именно такие. От ответа на эти вопросы, так или иначе, зависят другие позиции выбора.

Инверторный или нет

Некоторым "нежным" потребителям очень важно, чтобы переменный ток напряжением 220 вольт, который выдает генератор, имел, как говорят электрики, правильную синусоиду (еще говорят чистую) частотой 50 герц. Это телевизоры, ноутбуки, многие электродвигатели, котлы отопления и их насосы.

Качество переменного тока (наши 220 В) определяется правильностью синусоиды его частоты 50 Гц. Считается, что инверторный бензогенератор дает такой ток при любой нагрузке.

Более грубым бытовым приборам этот параметр не так важен – лампы освещения, бойлеры, фены, обогреватели и т.д. Кроме того, инверторные генераторы более экономичны, поскольку электроника в них более точно регулирует обороты в зависимости от нагрузки. Как правило, инверторные модели компактнее классических той же мощности. Но с другой стороны, инверторные аппараты заметно дороже обычных.

Топливо

Большинство недорогих генераторов бензиновые, причем есть и двухтактные (масло добавляется в бензин), и четырехтактные (масло в картере, есть клапанный ГРМ). Первые моторы – более дешевые, вторые – более долговечные.

Дизельные генераторы в Украине менее распространены, это несколько иной ценовой сегмент. Даже при умеренной мощности в этой группе есть своего рода профессиональные агрегаты, приспособленные для длительной работы. К примеру, одна из распространенных в нашей стране дизельных моделей максимальной мощностью 7,5 кВт выдает трехфазный ток и стоит от 80 тыс.грн. Имея при том гарантию на 3000 часов работы (о ресурсе см. также ниже).

Дизельные электрогенераторы гораздо дороже, но в отличие от бензиновых, среди них есть предназначеные для длительной работы модели.

Четырехтактные бензиновые модели можно оборудовать ГБО под работу на автомобильном газе пропан-бутане. Для этого требуется специальный комплект – редуктор для баллона и особый карбюратор с газовым редуктором-дозатором. В больших городах генератор можно отвезти для переоборудования на специализированную "газовую" СТО. Жители других регионов могут приобрести комплект ГБО для генератора в интернете и установить его самостоятельно.

Мощность

Самый слабый бензогенератор выдает около 500 честных ватт (0,5 кВт), наиболее мощные из компактных – около 7000 – 8000 ватт (7 – 8 кВт). Мы говорим честных, потому что во многих случаях в документах сказывается мощность больше реальной. Обычно нужно отнимать от паспортных 20-30%.

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К тому же надо отличать максимальную мощность (указывается всегда) от номинальной (указывают только некоторые изготовители). Обычно номинальная мощность меньше максимальной на 20%. Работать на максимуме генератор может только считанные секунды, затем отключается – срабатывает защита. Имейте в виду, что многие бытовые приборы потребляют немало энергии – 1,0 – 2,0 кВт (см. таблицу).



Потребляемая мощность некоторых устройств

Потребитель Мощность Зарядное устройство смартфона 10 – 25 Вт Ноутбук 45 – 150 Вт Лампа-светодиодная ( LED ) 3 – 10 Вт Фонарик аккумуляторный (зарядка) 5 – 15 Вт Wi-Fi роутер 5 – 6 Вт Холодильник 50 – 150 Вт Микроволновая печь 300 – 600 Вт Фен 600 – 1800 Вт Бойлер 1600 – 2000 Вт Стиральная машина-автомат 1600 – 2000 Вт Стиральная машина обычная 200 – 300 Вт

Надежность

Главная проблема, с которой уже столкнулись владельцы бензогенераторов – сомнительная надежность многих экземпляров. Ломаются и бензиновые двигатели, и собственно генераторы, и электронные блоки. Причем есть случаи разного происхождения:

естественный износ (хотя и очень ускоренный);

аварийная поломка той или иной детали;

ошибочные действия пользователей – перегрев, неправильное подключение к домовой сети.

И большая проблема даже не в самой поломке, а в ограниченной сервисной базе: малочисленные мастера не успевают ремонтировать бензогенераторы. К тому же многих мотомехаников отпугивает наличие в устройстве развитой электрической части.

Ресурс недорогих генераторов малой мощности не превышает 500 часов, лучшие из них выдерживают до 1500 часов, и только самые дорогие 4-тактные модели имеют в активе более 3000 часов без капремонта.

Даже в простом бензогенераторе много деталей, которые дорого сделать надежными и долговечными. Поэтому дешевые модели имеют ресурс в 500 – 1000 часов.

Бренд

Эта позиция частично перекликается с предыдущей. Во-первых, в Украине массовое предложение китайских марок. Это дешевые изделия, уровень которых можно оценить по качеству монтажа электрооборудования: ничем не защищены провода, свободно свисающие за щитком, примитивные кнопки и переключатели.

Понятно, что китайские изделия представлены не только китайскими брендами. Большинство генераторов марок, зарегистрированных в Европе и Южной Корее, используют китайские двигатели и электрические машины (собственно генераторы). И тем не менее, мы слышали положительные отзывы о Hyundai и Daewoo (привет с родины Lanos`ов!), об австрийском Zipper и итальянском CGM. Конечно, есть на рынке и более именитые бренды, но у них и ценник совсем другого диапазона.

Гарантия

Особенность украинского рынка генераторов военного периода в том, что поставляют этот товар очень разные импортеры. В том числе и те, которые не могут обеспечить гарантию изготовителя. Поэтому получается, что бензогенераторы одного класса продаются с гарантией и 14 суток и два года. Так что при выборе обращайте внимание на это обстоятельство.

В принципе, есть модели автономных электрогенераторов, работающих на автомобильном газе пропан-бутане (LPG).

Удобство

С точки зрения комфорта пользования есть следующие градации:

Шумность;

Масса;

Габариты.

Понятно, что тише работают модели меньшей мощности, а еще инверторные, поскольку их обороты не столь явно зависят от нагрузки. Продавцы указывают уровень шума в технических характеристиках, но эту информацию нужно проверять – соответствует ли она тому, что заявляет производитель. К примеру, нам встречались разные значения шумности в описательной карточке интернет-магазина относительно одной и той же модели.

Масса и габариты генератора на первый взгляд не столь важны. Но вы вспомните о них, когда пожелаете занести "гену" в квартиру на энном этаже (лифт будет обесточен!). Или, скажем, захотите положить его в багажник машины, чтобы отвезти на дачу – настанет же когда-то то время, когда свет дома мы будем получать не таким экзотическим путем…

А вообще-то компактные автономные генераторы предназначены не для длительной ежедневной работы, а для кратковременного обеспечения током в случае нештатной ситуации или в загородном жилище.

Рекомендация Авто 24

Для человека свойственно поддаваться общим эмоциям, которые доминируют в обществе в определенные моменты. Покупка бензогенератора во многом – из той же серии поступков. Прежде чем окончательно принять решение, попробуйте взглянуть на этот вопрос критическим глазом. Самой болезненной темой после получения собственного источника тока для вас станет приобретение горючего. Сможете ли вы ежедневно тратить на бензин по несколько сот гривен? Возможно, вы будете запускать генератор только раз в несколько дней, чтобы подзарядить батареи гаджетов и освещения? Так не лучше ли в таком случае договориться с соседом, чтобы подзаряжаться от его генератора – скажем, за плату в виде бутылки бензина или, возможно, коньяка?

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