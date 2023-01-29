Поки ажіотаж на бензогенератори поволі знижувався, технарі порталу “Авто 24” збирали інформацію про перший досвід їх експлуатації. І тепер ми можемо розповісти, як обирати бензогенератор, як для дому, так і для гаража.

Підходів до вибору автономного генератора є декілька. Ми надамо кілька основних критеріїв оцінки, а кожен читач нехай сам вирішує, який пункт для нього має бути на першому місці. Відразу скажемо, що не всі параметри сьогодні можна оцінити об’єктивно, і в таких випадках ми не брали на себе місію експертів.

Три характерні типи автономних генераторів: інверторний, класичний, так званий професійний – більшої потужності і з великим ресурсом.

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Призначення

Головне, з чим вам потрібно визначитися – як довго має працювати ваш генератор. Якщо коротко:

щодоби протягом усіх годин, коли немає електроенергії в мережі;

кілька разів на тиждень по кілька годин – для підзарядження усіх акумуляторів, які є у домівці.

В принципі, можливі й проміжні варіанти, але основними точками відліку мають бути саме такі. Від відповіді на ці питання так чи інакше залежать інші позиції вибору.

Інверторний чи ні

Деяким споживачам дуже важливо, щоб змінний струм напругою 220 вольт, який видає генератор, мав, як кажуть електрики, правильну синусоїду (ще кажуть чисту) частотою 50 герц. Це телевізори, ноутбуки, споживачі з електродвигунами, котли опалення та їхні помпи.

Якість змінного струму (наші 220 В) визначається правильністю синусоїди його частоти 50 Гц. Вважається, що інверторний бензогенератор дає такий струм за будь-якого навантаження.

Більш грубим побутовим приладам цей параметр неважливий – лампи освітлення, бойлери тощо. Крім того, інверторні генератори більш економічні, оскільки електроніка в них більш точно регулює оберти в залежності від навантаження. Як правило, інверторні моделі компактніші за класичні при тій самій потужності. Але з іншого боку, інверторні апарати помітно дорожчі звичайних.

Пальне

Більшість недорогих генераторів бензинові, причому є і двотактні (масло додається в бензин), і чотирьохтактні (масло в картері, є клапанний ГРМ). Перші мотори – дешевші, другі – більш довговічні.

Дизельні генератори менш поширені, це дещо інший ціновий сегмент. У цій групі навіть при помірній потужності є вже свого роду професійні агрегати, які пристосовані для тривалої роботи і видають трифазний струм. Наприклад, одна з поширених в Україні дизельних моделей максимальною потужністю 7,5 кВт коштує від 80 тис.грн., але має гарантію на 3000 годин роботи (про ресурс дивіться також нижче).

Дизельні електрогенератори набагато дорожчі бензинових, але на відміну від бюджетних моделей серед них є такі, що призначені для тривалої роботи

Чотиритактні бензинові моделі можна дообладнати ГБО під роботу на автомобільному пропан-бутані. Для цього потрібен спеціальний комплект – редуктор для балона та особливий карбюратор з газовим редуктором-дозатором. У великих містах генератор можна відвезти для переобладнання на спеціалізовану “газову” СТО. Мешканці інших регіонів можуть придбати комплект ГБО для генератора в інтернеті та встановити його самотужки.

Потужність

Найслабкіший бензогенератор видає близько 500 чесних ват (0,5 кВт), найбільш потужні з компактних – близько 7000 – 8000 ват (7 – 8 кВт). Ми кажемо “чесних”, тому що у багатьох випадках в документах позначається потужність більша за реальну. Як мінімум треба відняти від паспортних 20-30%.

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До того ж треба відрізняти максимальну потужність (вказується завжди) від номінальної (вказують лише деякі виробники). Зазвичай номінальна потужність менша максимальної на 20%. Працювати на максимумі генератор може лише лічені секунди, потім він відключається – спрацьовує захист. Майте на увазі, що багато побутових приладів споживають чимало енергії – 1,0 – 2,0 кВт (див таблицю).



Споживча потужність деяких пристроїв

Споживач Потужність Зарядний пристрій смартфона 10 – 25 Вт Ноутбук 45 – 150 Вт Лампа-світлодіодна (LED) 3 – 10 Вт Ліхтарик акумуляторний 5 – 15 Вт Wi-Fi Роутер 5 – 6 Вт Холодильник 50 – 150 Вт Мікрохвильова піч 300 – 600 Вт Фен 600 – 1800 Вт Бойлер 1600 - 2000 Вт Пральна машина-автомат 1600 – 2000 Вт Пральна машина звичайна 200 - 300 Вт

Надійність

Головна проблема, з якою вже зіткнулись власники бензогенераторів – сумнівна надійність багатьох екземплярів. Ламаються і бензинові двигуни, і власне генератори, і електронні блоки. Причому є випадки різного походження:

природній знос (хоча і дуже прискорений);

аварійна поломка деталі;

помилкові дії користувачів – перегрів, неправильне підключення до будинкової мережі.

Велика проблема не у самій поламці, а в обмеженій сервісній базі: нечисленні майстри не встигають ремонтувати бензогенератори. Ресурс недорогих генераторів малої потужності не перевищує 500 годин, найкращі серед них витримують до 1500 годин, і лише конкретно дорогі 4-тактні та дизельні моделі мають в активі понад 3000 годин без капремонту.

Навіть у простому бензогенераторі чимало деталей, які дорого зробити надійними та довговічними. Тому дешеві моделі мають ресурс у 500 – 1000 годин.

Бренд

Ця позиція частково перегукується з попередньою. По-перше, в Україні масово пропонуються китайські марки. Це дешеві вироби, рівень яких можна оцінити за якістю монтажу електрообладнання: нічим не захищені дроти, які вільно звисають за щитком, примітивні кнопки та перемикачі.

Зрозуміло, що китайські вироби представлені не лише місцевими брендами. Більшість генераторів марок, зареєстрованих в Європі та Південній Кореї, використовує китайські двигуни та електричні машини (власне генератори). Ми чули позитивні відгуки зокрема, про Hyundai та Daewoo (привіт з батьківщини Lanos`ів!), про австрійський Zipper та італійський CGM. Звісно, є на ринку і більш імениті бренди, але вони мають цінник зовсім іншого діапазону.

Гарантія

Особливість українського ринку генераторів воєнного періоду у тому, що постачають цей товар дуже різні імпортери. В тому числі й ті, які не можуть забезпечити гарантію виробника. Тому виходить, що бензогенератори одного класу продаються з гарантією як 14 діб, так і два роки. Тож при виборі звертайте увагу на цю обставину.

В принципі, існують моделі автономних електрогенераторів, які працюють на автомобільному пропан-бутані LPG.

Зручність

З точки зору комфорту користування є такі градації:

Шумність;

Маса;

Габарити.

Зрозуміло, що тихіше працюють моделі меншої потужності, а ще інверторні, оскільки їхні оберти не так явно залежать від навантаження. Продавці вказують рівень шуму в технічних характеристиках, але цю інформацію треба перевіряти – чи відповідає вона тому, що заявляє безпосередньо виробник. Наприклад, нам зустрічалися різні значення шумності в описовій картці інтернет-магазину щодо тієї самої моделі.

Маса та габарити генератора, на перший погляд, не так важливі. Але ви згадаєте про них, коли захочете занести прилад до квартири, коли ліфт буде знеструмлений. Або, скажімо, забажаєте покласти його до багажника машини, щоб відвезти на дачу – настане ж колись той час, коли світло вдома ми будемо отримувати не таким екзотичним шляхом…

А взагалі компактні автономні генератори призначені не для тривалої щоденної роботи, а для короткочасного забезпечення струмом у випадку нештатної ситуації або у заміському житлі.

Рекомендація Авто 24

Для людини властиво піддаватися спільним емоціям, які домінують у суспільстві в певні моменти. Купівля бензогенератора великою мірою – з тієї ж серії вчинків. Перш ніж остаточно прийняти рішення, спробуйте подивитись на питання критичним оком. Найболючішою темою після отримання власного джерела струму для вас стане придбання пального. Чи зможете ви щодня витрачати на бензин по кількасот гривень? Чи можливо, ви врешті-решт будете запускати генератор лише раз на кілька днів, щоб підзарядити батареї гаджетів та освітлення? То чи не краще в такому випадку домовитися з сусідом, щоб підзаряджатись від його генератора – скажімо, за платню у вигляді пляшки бензину чи, можливо, коньяку?

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