Как выглядит мини-отель для дальнобойщиков, размещенный в контейнере

Создание мини-отеля является ответом на вызовы по сохранению периодов отдыха или мест для ночлега с комфортными условиями проживания. На площадке в Гимбсхайме эту проблему решила логистическая компания TST, открыв для водителей грузовиков микрогостиницу.

Как пишет EuroTransport , пока есть четыре мини-апартамента. Их Roatel сделала из переоборудованного длинномерного морского контейнера. Название имеет английские слова "road" (дорога) и "hotel" (отель). Концепция: длинномерные морские грузовые контейнеры превращаются в крошечные отели.

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Контейнер площадью 30 квадратных метров имеет четыре одноместные комнаты с четырьмя отдельными входами. Комнаты звукоизолированы и теплоизолированы, а также оборудованы электрическим кондиционером с отоплением. Водителю в номере созданы все удобства – душ, туалет, спутниковое телевидение и уютная кровать.

Номер площадью 7,5 квадратного метра имеет все необходимое. Фото: Roatel

TST стала первой логистической компанией, которая на территории своего складского терминала реализовала концепцию Roatel. Подобные мини-отели в количестве 29 штук установлены вдоль автомагистралей 11 федеральных земель Германии. Они рассчитаны в основном на путешественников (см. видео ниже).

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Такая услуга у путников уже имеет немалый спрос, поскольку такое мини-жилье гостиничного типа расположено вдоль трассы, стоит не очень дорого и имеет все удобства. Правда, дальнобойщикам сложно забронировать такой номер, ведь стоянки там не всегда приспособлены под тяжеловесный транспорт.

Этот мини-отель центра стал первым в Германии, размещенным на территории логистического центра. По результатам теста будет принято решение о расширении такого сервиса на других местах TST.

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Кстати, одновременно с мини-отелем логистическая компания установила зарядные парки для электрогрузовиков. Их планируют монтировать вместе со своей дочерней компанией PamSun.

Услуга предусматривает все бытовые условия, а вот о Wi-Fi ничего не сказано. Забыли? Фото: Roatel

Средняя цена на ночь за ночь составляет 50 евро (2 400 грн), но она колеблется в зависимости от наполняемости и расположения места. Водители грузовиков могут бронировать их через специально разработанную мобильную платформу. Со смартфоном как цифровым ключом они потом открывают одну из четырех мини-квартир.