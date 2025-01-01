Як виглядає міні-готель для дальнобійників, розміщений у контейнері

Створення мініготелю є відповіддю на виклики щодо збереження періодів відпочинку чи місць для ночівлі з комфортними умовами проживання. На майданчику в Гімбсхаймі цю проблему розв'язала логістична компанія TST, відкривши для водіїв вантажівок мікроготель.

Як пише EuroTransport , поки є чотири мініапартаменти. Їх Roatel зробила з переобладнаного довгомірного морського контейнера. Назва має англійські слова "road" (дорога) та "hotel" (готель). Концепція: довгомірні морські вантажні контейнери перетворюються на крихітні готелі.

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Контейнер площею 30 квадратних метрів має чотири одномісні кімнати з чотирма окремими входами. Кімнати звукоізольовані та теплоізольовані, а також обладнані електричним кондиціонером з опаленням. Водієві в номері створено всі зручності – душ, туалет, супутникове телебачення і затишне ліжко.

Номер площею 7,5 квадратного метра має все необхідне. Фото: Roatel

TST стала першою логістичною компанією, яка на території свого складського термінала реалізувала концепцію Roatel. Подібні мініготелі у кількості 29 штук встановлено вздовж автомагістралей 11 федеральних земель Німеччини. Вони розраховані в основному на мандрівників (див. відео нижче).

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Така послуга у подорожніх вже має чималий запит, оскільки таке мініжитло готельного типу розташоване обабіч траси, коштує не дуже дорого і має всі зручності. Щоправда, далекобійникам складно забронювати такий номер, адже стоянки там не завжди пристосовані під великоваговий транспорт.

Цей мініготель центру став першим у Німеччині, розміщеним на території логістичного центру. За результатами тесту буде прийнято рішення про розширення такого сервісу на інших місцях TST.

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До речі, одночасно з мініготелем логістична компанія встановила зарядні парки для електровантажівок. Їх планують монтувати разом зі своєю дочірньою компанією PamSun.

Послуга передбачає усі побутові умови, а ось про Wi-Fi нічого не сказано. Забули? Фото: Roatel

Середня ціна на ніч за ніч становить 50 євро (2 400 грн), але вона коливається залежно від заповнюваності та розташування місця. Водії вантажівок можуть бронювати їх через спеціально розроблену мобільну платформу. Зі смартфоном як цифровим ключем вони потім відчиняють одну з чотирьох мініквартир.