Как выглядит первый шестиколесный Lexus: фото

Lexus LS Concept - это настоящий эксперимент в мире роскоши. Футуристический фургон имеет шесть колес с двумя осями сзади, что делает его уникальным даже среди концепт-каров. Его дизайн выглядит как сочетание минималистического будущего и эстетики бизнес-класса.

Также интересно: Toyota показала концепты будущего: от электрического "карлика" до стильного HiAce

Передняя часть украшена массивными угловыми светодиодными фарами, а сзади есть световая панель, что создает эффект симметрии. Между ними расположен удлиненный кузов с гладкими линиями и панорамными окнами. Некоторые черты напоминают радикальный Tesla Robovan, но Lexus добавляет собственный штрих - изысканность и спокойствие, что больше напоминает частный лаунж, чем автомобиль.

Салон также удивляет: два передних сиденья имеют отдельные цифровые панели приборов и руль в форме вилки, за которыми расположены два ряда роскошных кресел, похожих на те, используемых в бизнес-классе авиалайнеров. Все это дополняется жалюзями на окнах, атмосферным освещением и материалами премиум-уровня.

Читайте также: Toyota показала конкурента для Bentley и Rolls-Royce

Второй концепт, LS Coupe, - это четырехдверная модель с акцентом на элегантность и пропорции купе. Автомобиль инновационные задние двери, которые открываются наружу вместе с выдвижным деревянным отделением для багажа. Lexus позиционирует LS Coupe как предвестник нового поколения роскошных кроссоверов - динамичных, но изящных. Подробнее о нем читайте в нашем материале по ссылке.

Самый маленький из трио - LS Micro. Это одноместный беспилотный городской транспорт, создан для передвижения в плотной застройке мегаполисов. Его салон открывается как шкатулка с драгоценностями, демонстрируя минималистичное сиденья и богатую отделку из дерева. Несмотря на компактные размеры, концепт передает дух бренда - заботу о комфорте даже в самых маленьких формах.