Як виглядає перший шестиколісний Lexus: фото

Lexus LS Concept — це справжній експеримент у світі розкоші. Футуристичний фургон має шість коліс з двома осями ззаду, що робить його унікальним навіть серед концепт-карів. Його дизайн виглядає як поєднання мінімалістичного майбутнього та естетики бізнес-класу.

Передня частина прикрашена масивними кутовими світлодіодними фарами, а ззаду є світлова панель, що створює ефект симетрії. Між ними розташований подовжений кузов із гладкими лініями та панорамними вікнами. Деякі риси нагадують радикальний Tesla Robovan, але Lexus додає власний штрих — вишуканість та спокій, що більше нагадує приватний лаунж, ніж автомобіль.

Салон також дивує: два передні сидіння мають окремі цифрові панелі приладів і кермо у формі вилки, за якими розташовані два ряди розкішних крісел, схожих на ті, що використовуються у бізнес-класі авіалайнерів. Усе це доповнюється жалюзями на вікнах, атмосферним освітленням і матеріалами преміумрівня.

Другий концепт, LS Coupe, — це чотиридверна модель з акцентом на елегантність і пропорції купе. Автомобіль інноваційні задні двері, які відкриваються назовні разом із висувним дерев’яним відділенням для багажу. Lexus позиціонує LS Coupe як передвісник нового покоління розкішних кросоверів — динамічних, але витончених. Детальніше про нього читайте у нашому матеріалі за посиланням.

Найменший із тріо — LS Micro. Це одномісний безпілотний міський транспорт, створений для пересування у щільній забудові мегаполісів. Його салон відкривається як скринька з коштовностями, демонструючи мінімалістичне сидіння та багате оздоблення з дерева. Попри компактні розміри, концепт передає дух бренду — турботу про комфорт навіть у найменших формах.