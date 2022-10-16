Шаблон нашего сознания: если мотоцикл МТ "Днепр" – обязательно брутальный и неторопливый "колясыч" для села и проселков. Но были в свое время и другие "Днепры", которые могли легко уложить стрелку за 200 км/ч. "Авто 24" собрал информацию о самом быстром МТ – гоночной модели "Днепр-СШ15".

Киевский мотозавод проектировал и строил мотоциклы для разных дисциплин: кросса, "шестидневок"-эндуро и шоссейно-кольцевых гонок. Так случилось, что именно о последних мы знаем очень мало, ведь полноценная трасса для них была только в столице, и для жителей других регионов Украины эти зрелищные соревнования были менее доступны, чем, скажем, мотокросс. Между тем, машины для “кольца” на КМЗ строили очень интересные.

Гоночные болиды “Днепр СШ15” воплощали в себе все лучшее, чего достигли за годы развития конструкции Киевского мотозавода.

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“Днепр–СШ15” (1981 года)

Моделей с индексом СШ-15 фактически было две – образцов 1981-го и 1985-го годов. Их ошибочно называют 500-кубовой и 750-кубовой, хотя на самом деле моторы у них были близкого объема – 494 куб.см и 513 куб.см, просто выступали они соответственно в классах “До 500 куб.см” и “До 750 куб.см”. Различались СШ15 двух поколений не только двигателями, но обо всем по порядку.

Вся конструкция “Днепр–СШ15” прикрыта обтекателем из стеклопластика – необходимость для транспортного средства, развивающего 216 км/ч.

Киевские конструкторы шли в ногу со временем – уже в СШ15 первого поколения были все основные новации, которые имели в начале 1980-х его зарубежные соперники. К тому времени мотоциклы с коляской для шоссейно-кольцевых гонок уже походили не столько на мотоциклы, сколько на трехколесные гоночные автомобили. Сварная рама этого "Днепра" была единой для мотоцикла и коляски. Но в отличие от других конструкций КМЗ, двигатель на ней был расположен на "своем" месте, в раме собственно мотоцикла.

Колеса использовались отнюдь не мотоциклетные, это были легкосплавные диски со специальными шинами НИИШП 6-10”. Подвеска правого колеса была жесткой, остальные два имели рычаги и традиционные для мотоциклов пружинно-гидравлические амортизаторы.

Тормоз гидравлический, и на переднем колесе два диска: один действует в контуре ручного тормоза (рычаг на руле), а второй – от ножного привода (педаль справа).

Топливный бак (32 л) был фактически полом коляски, внутри него несколько перегородок, чтобы в поворотах топливо не отливалось от топливозаборника.

Очень интересным был двигатель. Согласно тенденциям того времени, его сделали двухтактным, и в этом был смысл, ведь такой цикл работы дает большую литровую мощность.

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Мотор имеет 4 цилиндра, золотниковое распределение рабочей смеси на впуске, водяное охлаждение и горизонтальное расположение цилиндров. То есть фактически это тоже оппозитник, привычный всем мотоциклам КМЗ. Мотор этот, между прочим, был построен на базе удачного лодочного двигателя "Ветерок" ГЛМ-4, который использовался на гоночных глиссерах.

Двигатель на гоночном "Днепре" последних поколений был специальный – высокооборотный двухтактный 4-цилиндровый оппозитник.

Переработанный для мотоспорта двигатель киевляне впервые использовали еще на предыдущей модели "Днепр-СШ500", но на СШ15 он развивал на 12 "лошадок" больше – 92 л.с., набирая при этом 10800 об/мин. Зажигание было исключительно от аккумулятора (от тяжелого генератора отказались), четыре карбюратора – новейшие к тому времени отечественные К62. Водяной радиатор крепился в правой передней части коляски. Выхлопные трубы расположены так, чтобы колясочник не касался их во время своих эволюций на виражах.

Коробка передач была оригинальной, с усиленными валами и шестернями. МКП имела шесть передач и звездочку на вторичном валу – завод отказался от традиционного карданного вала и использовал для передачи крутящего момента на заднее колесо цепь.

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“Днепр–СШ15” (1985 года)

Вторая версия мотоцикла СШ15 стала венцом эволюции гоночных байков киевского производства. Несмотря на тот же индекс, это была фактически совсем другая машина: новая экипажная часть, новый двигатель, новый пластиковый обтекатель.

Гоночный мотоцикл с коляской "Днепр-СШ15" проектировался для участия во внутрисоюзных и международных соревнованиях. И он оправдал надежды.

Двигатель форсировали, доработав систему охлаждения, тракты продувки и выпуска; диаметр цилиндров стал на 1 мм больше. То есть мотор после доработки увеличил рабочий объем до 513 куб.см, до 12000 об/мин выросли его обороты, а вместе с ними и мощность – до 104 л.с. Использовали карбюраторы Jikov с диффузором 34 мм и более производительный бензонасос от "Волги" ГАЗ-24 (на первом моторе был "вазовский" насос).

Всю ходовую СШ15 в 1985 г. переработали, левые колеса подвесили на рычагах консольно, амортизаторы получили дополнительно пневмокомпенсаторы.

Колесные диски на этом мотоцикле двухсоставные, на болтах, передача на ведущее колесо тоже цепью, но теперь она стала двухступенчатой. Пластиковый обтекатель улучшил аэродинамику болида, плюс сиденье (а скорее сказать – ложемент) пилота стало более удобным.

Как ни странно, экземпляр последнего спортбайка КМЗ дожил до наших дней. Два года назад его отреставрировали, теперь он хранится в частной коллекции.

В конце-концов "Днепр-СШ15" в обоих поколениях записал на свой счет несколько рекордов трасс, несколько первых мест в советских чемпионатах и ​​подиумы в международных соревнованиях. Последний из экземпляров мотоцикла СШ15 завод передал на Учебно-спортивную базу ЦК ДОСААФ Украины для выступлений в соревнованиях. Похоже, это именно тот экземпляр 1985 года класса 750 куб. см, который сохранился до наших дней и в позапрошлом году прошел полную реставрацию. В настоящее время мотоцикл хранится в одной из украинских частных коллекций.

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